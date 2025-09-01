Orange Belgium voert na datalek extra controle uit tegen sim-swapping

Orange Belgium gaat wegens een datalek, waarbij namen, telefoonnummers, simkaartnummers en pukcodes van 850.000 abonnees werden gestolen, een extra controle tegen sim-swapping uitvoeren. Dat laat de Belgische telecomtoezichthouder BIPT weten. Vanwege de gestolen gegevens is er volgens het BIPT een verhoogd risico op sim-swapping, waarbij een aanvaller het telefoonnummer van het slachtoffer kan laten overzetten op een simkaart waarover hij beschikt.
"Eens de oplichter op die manier de controle krijgt over het telefoonnummer, kan hij dat misbruiken voor verdere oplichtingspraktijken waarbij bijvoorbeeld verificatiecodes worden gestuurd via het telefoonnummer (online wachtwoorden veranderen, toegang krijgen tot e-mail accounts, sociale media, betalingssystemen enz.)", aldus de Belgische telecomtoezichthouder. Het BIPT heeft met Orange Belgium en andere telecomproviders overlegd hoe gebruikers kunnen worden geholpen om zich hiertegen te beschermen.
Orange Belgium zal nu bij elk verzoek om een telefoonnummer naar een andere provider over te zetten naar de betreffende abonnee het volgende sms-bericht sturen: "Hallo, we hebben een aanvraag gekregen om je gsm-nummer over te dragen naar een andere operator. Als je dit niet hebt gevraagd antwoord dan met STOP binnen de 8 uur om de aanvraag te annuleren. Anders mag je dit bericht negeren." Het BIPT zegt de uitvoering van deze maatregel periodiek te zullen evalueren en indien nodig te zullen bijsturen.
De toezichthouder benadrukt dat alle eindgebruikers van telecomdiensten, ongeacht hun provider, altijd alert moeten zijn op misbruik via telecomdiensten en verschillende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. "Versterk de beveiliging van je toegang (bijv. dubbele identificatie voor online diensten), wees voorzichtig met persoonlijke en gedetailleerde informatie die op sociale netwerken geplaatst wordt en blijf alert voor verdachte oproepen of berichten."
De bekende Belgische beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire besloot onlangs bij de Belgische privacytoezichthouder GBA een officiële klacht over Orange Belgium in te dienen. Aanleiding is berichtgeving van het telecombedrijf over het datalek. Volgens de onderzoeker bagatelliseert Orange Belgium het risico van de gestolen gegevens en wordt de verantwoordelijkheid bij gebruikers gelegd. Daarnaast verwijderde de telecomprovider een verklaring dat er geen misbruik van de gegevens was gemaakt, om die tekst later weer op de eigen website terug te plaatsen.
