Gemeenten geven slachtoffers datalek korting bij vervangen identiteitsbewijs

De gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom geven inwoners die recentelijk het slachtoffer van een datalek werden het advies hun identiteitsbewijs te vervangen en geeft ook korting wanneer men dit doet. Eind juli stuurden de bollenstreekgemeenten brieven naar inwoners over het vernieuwen van hun paspoort of identiteitskaart. De brieven werden dubbelzijdig afgedrukt, waardoor er op de achterkant een tweede brief terecht kwam die bestemd was voor iemand anders uit de gemeenten.

Deze tweede brief, de achterkant van de eerste brief, werd daardoor niet bij de juiste persoon bezorgd. Op de brief stonden naam, adres, woonplaats en nummer en vervaldatum van het identiteitsdocument. Bij de drie gemeenten zijn in totaal de gegevens van 278 mensen gelekt (pdf). Nadat getroffen inwoners door de gemeenten werden ingelicht kregen die een tweede brief met handelingsadvies. In de brief wordt slachtoffers aangeraden het identiteitsbewijs te vervangen, waarbij de gemeenten twintig procent korting op de kosten geven.

"Dit incident geeft echter wel aanleiding om processen rond mailingen aan inwoners scherp onder de loep te nemen, zo nodig aanpassingen te doen in de controle van bestanden door bijvoorbeeld het 4-ogen principe in te voeren voordat brieven daadwerkelijk verstuurd worden", aldus het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen (pdf). Er zijn inmiddels al twee maatregelen genomen. Zo volgt er een extra check na uitdraai van de brieven om het printproces te controleren. Tevens worden reisdocumentgegevens niet meer afgedrukt in de brief. Er wordt nu alleen verwezen naar de documentsoort die verloopt, bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart.