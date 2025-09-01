Nieuws
image

Gemeenten geven slachtoffers datalek korting bij vervangen identiteitsbewijs

maandag 1 september 2025, 13:57 door Redactie, 4 reacties

De gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom geven inwoners die recentelijk het slachtoffer van een datalek werden het advies hun identiteitsbewijs te vervangen en geeft ook korting wanneer men dit doet. Eind juli stuurden de bollenstreekgemeenten brieven naar inwoners over het vernieuwen van hun paspoort of identiteitskaart. De brieven werden dubbelzijdig afgedrukt, waardoor er op de achterkant een tweede brief terecht kwam die bestemd was voor iemand anders uit de gemeenten.

Deze tweede brief, de achterkant van de eerste brief, werd daardoor niet bij de juiste persoon bezorgd. Op de brief stonden naam, adres, woonplaats en nummer en vervaldatum van het identiteitsdocument. Bij de drie gemeenten zijn in totaal de gegevens van 278 mensen gelekt (pdf). Nadat getroffen inwoners door de gemeenten werden ingelicht kregen die een tweede brief met handelingsadvies. In de brief wordt slachtoffers aangeraden het identiteitsbewijs te vervangen, waarbij de gemeenten twintig procent korting op de kosten geven.

"Dit incident geeft echter wel aanleiding om processen rond mailingen aan inwoners scherp onder de loep te nemen, zo nodig aanpassingen te doen in de controle van bestanden door bijvoorbeeld het 4-ogen principe in te voeren voordat brieven daadwerkelijk verstuurd worden", aldus het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen (pdf). Er zijn inmiddels al twee maatregelen genomen. Zo volgt er een extra check na uitdraai van de brieven om het printproces te controleren. Tevens worden reisdocumentgegevens niet meer afgedrukt in de brief. Er wordt nu alleen verwezen naar de documentsoort die verloopt, bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 14:04 door Anoniem
Leuk. En hoe haal je nou de gegevens terug van alle mensen waar die niet hadden mogen liggen?

Doekje voor het bloeden. En de slachtoffers zoeken het verder maar weer uit. De blunderende ambtenaar krijgt vast geen ontslag op staande voet zonder recht op een uitkering. Want tsja... het zijn tenslotte maar burgers.
Reageer met quote
Vandaag, 14:07 door Anoniem
Dus samengevat: de gemeente lekt je paspoortgegevens, zegt vervolgens dat jij je document maar moet vervangen, en geeft je daar grootmoedig twintig procent korting op. Lekker gul, na een fout die je zelf in eerste instantie helemaal niet had. Misschien kunnen ze de volgende keer meteen een spaarkaart invoeren: bij elk datalek een stempel, en na vijf stempels een gratis ID-kaart.
Reageer met quote
Vandaag, 14:21 door Anoniem
In de brief wordt slachtoffers aangeraden het identiteitsbewijs te vervangen, waarbij de gemeenten twintig procent korting op de kosten geven.

De schaamteloosheid. Het is echt ongelofelijk!
Reageer met quote
Vandaag, 14:23 door majortom
Slechts 20% korting? De gemeente zou de volledige kosten, inclusief nemen van pasfoto's, moeten vergoeden als burgers het advies volgen dat de gemeente zelf heeft gegeven. De kosten van een datalek worden nu gewoon verhaald op de slachtoffers.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Advertentie
Certified Secure