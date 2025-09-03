Nieuws
image

EFF kritisch op privacyinstellingen WhatsApp: 'steeds lastiger te begrijpen'

woensdag 3 september 2025, 16:44 door Redactie, 2 reacties

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is kritisch op de privacyinstellingen van WhatsApp, die volgens de beweging steeds lastiger te vinden en te begrijpen zijn. In april lanceerde WhatsApp de "Advanced Chat Privacy" feature. Deze optie schakelt bepaalde Meta AI features uit, voorkomt dat gebruikers chatgesprekken kunnen exporteren en media automatisch lokaal kunnen opslaan.

Standaard staat "Advanced Chat Privacy" niet ingeschakeld. Gebruikers moeten het per chat inschakelen. Daarnaast kan de andere deelnemer of deelnemers aan de chat de optie weer uitschakelen. Volgens de EFF is het belangrijk dat WhatsApp gebruikers duidelijke, eenvoudig te vinden opties biedt voor het beschermen van hun privacy en chatgesprekken.

"Er zijn al ernstige zorgen over hoeveel metadata WhatsApp verzamelt, en nu het bedrijf advertenties en AI introduceert wordt het steeds lastiger om de app te navigeren, te begrijpen wat elke instelling precies doet en de privacy van gesprekken adequaat te beschermen", zegt Thorin Klosowski van de EFF. "Eén van de redenen dat alternatieve versleutelde chatapps zoals Signal blijven groeien is omdat ze dingen eenvoudig houden en sterke standaardinstellingen en duidelijke permissies gebruiken. WhatsApp zou dit in het achterhoofd moeten houden nu het meer en meer features toevoegt."

Vandaag, 16:58 door Anoniem
In theorie kan Meta meekijken in de chat met hun AI, wat niet eerder kon.
Vandaag, 17:05 door Rubbertje - Bijgewerkt: Vandaag, 17:15
Ik irriteerde mij daar dus ook al mateloos aan dat je die functie (geavanceerde privacy voor chats) alleen per chat kan inschakelen. Veel beter zou het volgens mij zijn om het zo in te richten: Instellingen > Privacy > Geavanceerde privacy voor chats > Aan voor iedereen / Uit voor iedereen. En dan per chat de mogelijkheid behouden om het weer Aan / Uit te zetten. WhatsApp zou het standaard op Aan voor iedereen moeten zetten.
