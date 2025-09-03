EFF kritisch op privacyinstellingen WhatsApp: 'steeds lastiger te begrijpen'

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is kritisch op de privacyinstellingen van WhatsApp, die volgens de beweging steeds lastiger te vinden en te begrijpen zijn. In april lanceerde WhatsApp de "Advanced Chat Privacy" feature. Deze optie schakelt bepaalde Meta AI features uit, voorkomt dat gebruikers chatgesprekken kunnen exporteren en media automatisch lokaal kunnen opslaan.

Standaard staat "Advanced Chat Privacy" niet ingeschakeld. Gebruikers moeten het per chat inschakelen. Daarnaast kan de andere deelnemer of deelnemers aan de chat de optie weer uitschakelen. Volgens de EFF is het belangrijk dat WhatsApp gebruikers duidelijke, eenvoudig te vinden opties biedt voor het beschermen van hun privacy en chatgesprekken.

"Er zijn al ernstige zorgen over hoeveel metadata WhatsApp verzamelt, en nu het bedrijf advertenties en AI introduceert wordt het steeds lastiger om de app te navigeren, te begrijpen wat elke instelling precies doet en de privacy van gesprekken adequaat te beschermen", zegt Thorin Klosowski van de EFF. "Eén van de redenen dat alternatieve versleutelde chatapps zoals Signal blijven groeien is omdat ze dingen eenvoudig houden en sterke standaardinstellingen en duidelijke permissies gebruiken. WhatsApp zou dit in het achterhoofd moeten houden nu het meer en meer features toevoegt."