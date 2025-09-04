VS beschuldigt drietal van het aanvallen van 500 energiebedrijven wereldwijd

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen drie Russische mannen van het aanvallen van meer dan vijfhonderd energiebedrijven in 136 landen. Er is een beloning tot 10 miljoen dollar uitgeloofd voor meer informatie over de mannen, die voor de Russische geheime dienst FSB zouden werken. Daar zouden ze onderdeel zijn van een groep genaamd "Dragonfly", die ook bekendstaat als "Energetic Bear" en "Crouching Yeti".

In de aankondiging op X wijst het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar waarschuwingen die recent door de FBI en Cisco werden gegeven. De Amerikaanse opsporingsdienst en het netwerkbedrijf waarschuwden dat aanvallers misbruik van een zeven jaar oud Cisco-lek maken voor het aanvallen van organisaties in de vitale infrastructuur. De FBI stelt dat de aanvallers het afgelopen jaar de configuratiebestanden van duizenden netwerkapparaten van Amerikaanse entiteiten in de vitale infrastructuur hebben verzameld. Van sommige organisaties werden deze bestanden ook aangepast om toegang te behouden.

Behalve dat de verdachten meer dan vijfhonderd energiebedrijven in 136 landen zouden hebben aangevallen en voor de FSB werkzaam zijn geeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geen verdere informatie in het X-bericht. Personen die meer informatie hebben kunnen via Tor met het ministerie contact opnemen. De Amerikaanse autoriteiten loofden een aantal jaar geleden ook al een beloning uit voor het drietal. Toen werd gesteld dat het drietal wereldwijd op meer dan 17.000 unieke apparaten malware had geïnstalleerd.