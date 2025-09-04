Eigenaar studentenhuis krijgt wegens bewakingscamera's 9700 euro boete

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft de eigenaar van een studentenhuis wegens het onrechtmatig gebruik van bewakingscamera's een boete van 9700 euro gegeven. De camera's waren bedoeld om zowel het pand te beveiligen als om toe te zien op de naleving van het huishoudelijk reglement. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt om het sorteren van afval in de keuken te controleren.

Volgens de GBA greep de eigenaar meerdere keren in op basis van de beelden die hij 24 uur per dag en 7 dagen per week op zijn smartphone kon bekijken. "Hoewel de bescherming van eigendom een legitiem doel is, was het controleren van studenten in strijd met het beginsel van ‘rustig genot’ van een huurder en kon dit een ‘chilling effect’ hebben", aldus de Belgische privacytoezichthouder.

De GBA stelt dat de negatieve gevolgen van de verwerking van de camerabeelden op de privacy van de studenten zwaarder wegen dan de belangen van de eigenaar. Bovendien filmden de camera's een deel van de openbare weg en van het eigendom van de buren, wat in strijd is met het beginsel van minimale gegevensverwerking. De toezichthouder komt tot het oordeel dat de eigenaar zich niet aan de regels voor het gebruik van bewakingscamera's heeft gehouden.

De boete bedroeg oorspronkelijk 9200 euro, maar de GBA besloot het bedrag met 500 euro te verhogen omdat de eigenaar niet goed meewerkte en vanwege het gebrek aan initiatief om tijdens de procedure een minimum aan maatregelen te treffen. Naast de boete van 9700 euro heeft de eigenaar het bevel gekregen om de verwerking van de camerabeelden binnen 14 dagen te stoppen en alle bestaande beelden te vernietigen.

"Het begin van het academisch jaar, dat gepaard gaat met het afsluiten van huurcontracten voor studentenkoten, is een goede gelegenheid om eraan te herinneren dat het filmen van mensen in hun dagelijks leven een zeer ingrijpende praktijk is, en dus een ernstige inbreuk op de privacy vormt. Bedrijven en particulieren moeten dus bijzonder waakzaam zijn als het gaat om het naleven van de regels bij het gebruik van deze bewakingsmiddelen", zegt Hielke Hijmans van de GBA.