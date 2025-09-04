Partijen willen na datalek ethische hackers in de zorg en andere data-uitwissling

Naar aanleiding van het datalel bij Bevolkingsonderzoek Nederland willen verschillende partijen in de Tweede Kamer dat ethische hackers zorginstellingen gaan testen en dat bij bevolkingsonderzoeken op een andere manier gegevens worden uitgewisseld. Dat blijkt uit moties die vandaag werden ingediend naar aanleiding van een eerder gehouden debat over digitale ontwikkelingen in de zorg.

Volgens NSC-Kamerlid De Korte garandeert de huidige NEN7510-norm niet automatisch dat de beveiliging in de praktijk daadwerkelijk effectief is. "Overwegende dat de banken goede ervaring hebben opgedaan met ethische hackers om de digitale beveiliging te testen door middel van de RED-teaming test, verzoekt de minister een pilot te starten bij UMC’s en topklinische ziekenhuizen met de inzet van ethische hackers om de werking en effectiviteit van de databeveiliging conform NEN7510 te toetsen", zo laat ze in haar motie weten.

In een andere motie wijst het NSC-Kamerlid naar onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat veel zorgaanbieders hun informatiebeveiliging niet hebben ingericht volgens de wettelijke norm. In haar tweede motie verzoekt ze de regering een "uiterste inspanning te leveren" zodat binnen een jaar alle zorgorganisaties en andere organisaties die patiëntengegevens verwerken met meer dan tweeduizend patiëntengegevens, hun gegevens via de NEN7510-norm hebben beveiligd.

BBB-Kamerlid Jospeh wil de manier veranderen waarop gegevens bij bevolkingsonderzoeken worden uitgewisseld. In haar motie verzoekt ze de regering om bij bevolkingsonderzoeken voortaan uitsluitend gepseudonimiseerde gegevensuitwisseling toe te staan met (onder)uitbestedingspartijen en privacy by design als verplicht uitgangspunt te hanteren in de digitale uitwisselingsprocessen. De Tweede Kamer moet nog over de moties stemmen.