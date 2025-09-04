Mozilla blijft Firefox op Windows 7 tot maart 2026 met updates ondersteunen

Mozilla blijft Firefox op Windows 7, 8 en 8.1 in ieder geval tot maart 2026 met beveiligingsupdates ondersteunen. Ook de support van macOS Sierra, High Sierra en Mojave is tot deze periode verlengd. Oorspronkelijk zou de ondersteuning in september 2024 worden beëindigd, maar de Firefox-ontwikkelaar besloot die steeds te verlengen. In eerste instantie tot maart dit jaar, gevolgd door een verlenging tot en met september.

Op basis van het aantal Firefox-gebruikers op Windows 7 is wederom besloten de support met nog eens zes maanden te verlengen tot maart 2026. Microsoft stopte de ondersteuning van Windows 7 op 14 januari 2020. Volgens cijfers van Mozilla werkt bijna zeven procent van de Firefox-gebruikers nog met Windows 7. Een percentage dat heel langzaam afneemt. De ondersteuning zal echter beperkt zijn tot alleen kritieke beveiligingsupdates en 'kwaliteitsfixes'. Mozilla stelt dat de nieuwe verlenging gebruikers meer tijd geeft om naar een wel ondersteund besturingssysteem over te stappen.