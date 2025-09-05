Van der Valk Amsterdam Zuidas lekt gegevens van honderden klanten

Van der Valk hotel Amsterdam Zuidas heeft de gegevens van honderden klanten gelekt. Het gaat om reserveringsgegevens, telefoonnummers en adressen die vervolgens door criminelen werden gebruikt om klanten op te lichten. De directeur van het hotel laat weten dat aanvallers begin augustus toegang tot het reserveringssysteem hadden gekregen, zo meldt De Telegraaf.

De inbraak kwam pas een paar dagen geleden aan het licht, toen klanten meldingen maakten en Van der Valk een gespecialiseerd bedrijf inschakelde. De gestolen gegevens zijn gebruikt voor phishingaanvallen op gasten, die een bericht kregen dat hun boeking was geannuleerd en ze opnieuw hun creditcardgegevens moesten invoeren. Hoe de aanvallers konden inbreken op het reserveringssysteem is niet bekendgemaakt. Van der Valk heeft inmiddels een e-mail naar slachtoffers van het datalek gestuurd.