Amerikaanse staat klaagt PowerSchool aan wegens groot datalek

De Amerikaanse staat Texas heeft PowerSchool aangeklaagd wegens een groot datalek waarbij de gegevens van miljoenen leerlingen en docenten werden gestolen. PowerSchool is een zeer grote aanbieder van software en cloudoplossingen voor onderwijsinstellingen. Het claimt dat meer dan zestig miljoen leerlingen in meer dan negentig landen gebruikmaken van de diensten van het bedrijf.
Onderwijsinstellingen gebruiken deze oplossingen voor het bijhouden van leerlinggegevens, cijfers, aanwezigheid en inschrijvingen. Vorig jaar werd PowerSchool slachtoffer van een aanval waarbij miljoenen records met persoonlijke informatie van leerlingen en docenten werden buitgemaakt. De gestolen data bestaat uit namen, adresgegevens, social-securitynummers, medische informatie, behaalde cijfers en andere 'ongespecificeerde persoonlijke identificeerbare informatie'.
Vervolgens werd er een bedrag van 2,85 miljoen dollar geëist, anders zouden de aanvaller of aanvallers de gestolen data openbaar maken. PowerSchool betaalde losgeld, maar het exacte bedrag is niet bekend. Het bedrijf zou daarna de 'garantie' hebben gekregen dat de data was vernietigd, maar afgelopen april werden individuele schooldistricten met de gestolen gegevens afgeperst.
Volgens Ken Paxton, procureur-generaal van de Amerikaanse staat Texas, had PowerSchool de gegevens niet goed beveiligd en nagelaten om zelfs de meest basale beveiligingsmaatregelen te treffen, waaronder multifiactorauthenticatie en adequate access controls en dataversleuteling. Een aanvaller wist door middel van gestolen inloggegevens toegang tot een intern klantenportaal te krijgen en zo alle data te stelen. Afgelopen mei werd een Amerikaanse student voor betrokkenheid bij de datadiefstal in de Verenigde Staten aangeklaagd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.