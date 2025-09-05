Mozilla stopt volgend jaar Firefox-support op 32-bit Linux-systemen

Mozilla stopt volgend jaar de support van Firefox op 32-bit Linux-systemen. Firefox 144 is de laatste nieuwe versie met 32-bit support. Volgens Mozilla wordt 32-bit door de meeste Linux-distributies niet meer breed ondersteund en wordt het beheer van Firefox op dit platform steeds lastiger en onbetrouwbaarder, aldus de Firefox-ontwikkelaar. Om de moderne versie van Firefox meer aandacht te geven heeft Mozilla besloten om de support van 32-bit Linux te stoppen.

Firefox 144 staat gepland voor 14 oktober. Op 11 november verschijnt versie 145. Firefox-gebruikers op 32-bit Linux-systemen worden door Mozilla opgeroepen om naar een 64-bit distributie te upgraden en de 64-bit versie van Firefox te installeren. Voor gebruikers die niet meteen kunnen overstappen adviseert Mozilla het gebruik van Firefox ESR 140. Deze versie van Firefox, waaronder de 32-bit versie, blijft tot september 2026 beveiligingsupdates ontvangen.