Personeel Jaguar Land Rover moet nog dagen thuisblijven wegens cyberaanval

Personeel van autofabrikant Jaguar Land Rover (JLR) moet nog dagen thuisblijven wegens de gevolgen van een cyberaanval die vorige week plaatsvond. Op 2 september maakte JLR bekend dat het was getroffen door een cyberincident dat de productie en verkopen ernstig had verstoord. Vanwege het incident kregen personeel de instructie om thuis te blijven of naar huis te gaan. Verder werd gemeld dat de autofabrikant bezig was om systemen gefaseerd online te brengen, maar er werd niet gezegd wanneer de situatie volledig hersteld zou zijn.

De BBC meldt vandaag dat personeel in meerdere fabrieken is gevraagd om in ieder geval tot dinsdag thuis te blijven. Het gaat om fabrieken in Halewood, Merseyside, Solihull en Wolverhampton. Het incident deed zich afgelopen zondag voor. Om wat voor aanval het precies gaat is niet bekendgemaakt. De Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont meldt dat het om een ransomware-aanval gaat, uitgevoerd door een groep criminelen genaamd Lapsus$.