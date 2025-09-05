Nieuws
EDRi: Europese Commissie test of het AVG kan verzwakken

vrijdag 5 september 2025, 15:52 door Redactie, 3 reacties

De Europese Commissie is aan het testen of het de AVG kan verzwakken, zo stelt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. Aanleiding is een voorstel van Brussel om een verplichting uit de AVG te versoepelen. De AVG verplicht dat organisaties via een verwerkingsregister vastleggen welke persoonsgegevens ze verwerken. De vereiste hangt af van de omvang van de organisatie en het type gegevens dat wordt verwerkt.

Organisaties met minder dan 250 medewerkers hoeven geen register bij te houden, tenzij er structureel persoonsgegevens worden verwerkt, verwerkte persoonsgegevens waarschijnlijk een risico kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen of dat het om bijzondere persoonsgegevens gaat. Als het aan de Europese Commissie ligt wordt de uitzondering voor organisaties kleiner dan 250 medewerkers uitgebreid naar organisaties met minder dan 750 medewerkers. Brussel claimt dat dit kosten voor bedrijven moet verlagen en het eenvoudiger maakt om compliant te zijn.

Volgens EDRi is het voorstel een opzettelijke poging van Brussel om te testen of het over essentiële waarborgen van de AVG opnieuw kan onderhandelen. "Het voorstel mist bewijs, gaat voorbij aan een impact assessment en staat haaks op de eigen evaluatie van de Commissie", aldus de burgerrechtenbeweging. "Dit gaat niet over het verbeteren van compliance of het helpen van mkb-bedrijven. Het weerspiegelt een breder politiek narratief, een gevormd door het Draghi Rapport over concurrentievermogen van de EU en bredere agenda's om wetgeving te verminderen, die rechten reframen als obstakels voor groei."

De burgerrechtenbeweging spreekt over een zogenaamde concurrentiecrisis die is gefabriceerd. "Verzonnen om het verzwakken van lastig verworven rechten te rechtvaardigen, niet om daadwerkelijke obstakels voor economische prestaties weg te nemen. Er is geen geloofwaardig bewijs dat de AVG verantwoordelijk is voor de economische uitdagingen van de EU. Integendeel, waar het om gaat is of data governance geworteld blijft in rechten, of wordt aangepast voor uitbuitende bedrijfsmodellen." In plaats van het verzwakken van rechten moet volgens EDRi de focus juist liggen op het versterken van handhaving en het verbeteren van het regelgevende ecosysteem.

Vandaag, 16:01 door Anoniem
Want zo werkt dat. Eerst iedereen beloven dat het echt goed geregeld is met op zich al veel te slappe wetgeving.
En die dan vervolgens nog willen verzwakken ook, uiteindelijk om het makkelijker te maken om burgers in de gaten te houden.

Zoals gebruikelijk zal de EUSSR het wel net zo vaak proberen tot het een keer aan de aandacht ontsnapt en niet weg gestemd wordt.

Wanneer stappen we er nou gewoon eens uit? De mafia is er niks bij...
Vandaag, 16:34 door Anoniem
"Als het aan de Europese Commissie ligt wordt de uitzondering voor organisaties kleiner dan 250 medewerkers uitgebreid naar organisaties met minder dan 750 medewerkers."
EDRi: "Dit gaat niet over het verbeteren van compliance of het helpen van mkb-bedrijven."

Dit gaat dan sowieso niet om het helpen van mkb-bedrijven, want die zijn gedefinieerd als 'maximaal 250 werknemers':
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-fundamentals/sme-definition_en ;-)
Vandaag, 16:48 door Anoniem
Het is ongetwijfeld niet echt stom toevallig dat dat verwerkingsregister inhoudelijk sterk overlapt met wat aan betrokkenen moet worden gemeld wanneer er gegevens over hen verzameld worden. Hoe moet een organisatie eigenlijk aan die laatste verplichting voldoen als ze niet op schrift hebben staan wat ze verwerken? Het voor elke betrokkene opnieuw uitpluizen en telkens weer vergeten? Misschien ligt het aan mij, maar volgens mij is dit één keer uitzoeken minder werk.

Ik zou dus denken dat organisaties die hier een probleem mee hebben daarmee impliceren dat ze zich niet aan die andere verplichting in de AVG houden. Die grens van 250 medewerkers is al bizar in dat licht. Ik zou zeggen dat dat geen uitbreiding verdient naar meer en grotere organisaties, ik denk eerder dat dat het volstrekt redelijk is dat iedereen die een administratie bijhoudt op een rijtje moet hebben wat er dan in die administratie wordt bijgehouden, en waarom. En dan zit je al heel dichtbij voldoen aan de AVG-verplichtingen.

Mis ik nou iets belangrijks, of wil de EC hier incompetentie faciliteren?
