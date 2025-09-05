Directie vliegmaatschappij Qantas deels gekort wegens groot datalek

De directie van luchtvaartmaatschappij Qantas is wegens een groot datalek waarbij de gegevens van miljoenen mensen werden gestolen deels door de raad van bestuur gekort. Het uiteindelijke salaris dat de Qantas-top ontving ging er sterk op vooruit, zo blijkt uit het jaaroverzicht (pdf). Ceo Vanessa Hudson ontving vanwege het datalek 250.000 Australische dollar minder. Haar totale salaris ging echter van 4,38 miljoen Australische dollar naar 6,31 miljoen dollar.
De overige directieleden werden in totaal voor 550.000 Australische dollar gekort, maar gingen er ten opzichte van vorig jaar ook op vooruit. Aanvallers wisten eind juni bij de luchtvaartmaatschappij de gegevens van 5,7 miljoen passagiers te stelen. De totale winst zag Qantas in het afgelopen financieel jaar, dat tot en met juni liep, met vijftien procent stijgen naar 2,4 miljard Australische dollar.
