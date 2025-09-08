Tor VPN laat gebruikers app-verkeer via Tor-netwerk leiden

Het Tor Project maakt de Tor VPN-app beschikbaar. De app stelt gebruikers in staat hun internetverkeer via Tor te routeren. Gebruikers kunnen per app bepalen of zij dataverkeer via Tor willen laten lopen. Iedere app krijgt daarbij een eigen Tor-circuit en exit-node toegewezen. Gebruikers kunnen zo onder meer hun IP-adres en locatie verbergen voor derden. Ook kunnen gebruikers apps waartoe de toegang is geblokkeerd via de Tor VPN-app weer beschikbaar maken.
De app is gebaseerd op Arti, een eigen Rust-implementatie van Tor. Met behulp van Arti wil het Tor Project de Tor- anonimiteitsprotocollen in de programmeertaal Rust implementeren.
De app is in bèta beschikbaar. Dat betekent onder meer dat gebruikers rekening moeten houden met bugs en gevraagd worden problemen te rapporteren. "Tor VPN Beta is bètasoftware. Vertrouw hier niet op voor alles anders dan testen. Het kan informatie lekken en zou niet moeten worden gebruikt voor iets gevoeligs", waarschuwt het Tor Project.
De app is beschikbaar via Google Play en Gitlab.
