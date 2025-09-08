Nieuwe technologie schat leeftijd van Roblox-gebruikers in

Roblox gaat technologie voor het bepalen van de leeftijd van gebruikers uitrollen naar alle Roblox-gebruikers. De technologie combineert software die de leeftijd van gebruikers inschat, identiteitsverificatie en ouderlijke toestemming. Veel websites vragen gebruikers om hun leeftijd. In de meeste gevallen kunnen gebruikers daarbij zelf een leeftijd opgeven, maar controleert de website deze leeftijd verder niet. Roblox stelt met zijn technologie de leeftijd van gebruikers nauwkeuriger te willen bepalen.
De technologie analyseert een selfie die de gebruiker neemt en maakt op basis van gezichtskenmerken een inschatting van de leeftijd van de gebruiker. Roblox plaatst de gebruiker vervolgens in een leeftijdsgroep: jonger dan 13, 13+ en 18+. De ervaring die het platform biedt wordt op deze leeftijdsgroep afgestemd.
Met de leeftijdsbepaling wil Roblox de communicatie tussen volwassenen en kinderen op zijn platform beperken, tenzij zij elkaar in de fysieke wereld kennen. Ook wil het zeker stellen dat gebruikers alleen toegang krijgen tot content die voor hun leeftijd geschikt is. Roblox zegt te hopen dat de technologie op termijn een standaard wordt voor andere gaming-, social media- en communicatieplatforms.
