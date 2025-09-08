Datalek bij hotelketen Van der Valk groter dan gedacht

Het recente datalek bij hotelketen Van der Valk blijkt groter dan voorheen gedacht. Waar eerder werd gemeld dat een Van der Valk-hotel aan de Amsterdamse Zuidas was getroffen, blijkt nu dat gegevens van hotels in zowel Amsterdam als Almere zijn uitgelekt.

Dit bevestigt Van der Valk aan persbureau ANP na berichtgeving van De Telegraaf. De hotelketen erkent dat in sommige gevallen slachtoffers zijn opgelicht met gestolen gegevens. Het benadrukt deze schade volledig te willen vergoeden.

Bij de aanval begin augustus is een nagemaakte inlogpagina voor personeel gebruikt. Zo wisten de aanvallers toegang te verkrijgen tot de systemen van de hotelketen. Hier konden zij gegevens van gasten inzien, waarbij onder meer reserveringsgegevens, telefoonnummers en adressen zijn uitgelekt.

Deze informatie is in een aantal gevallen gebruikt voor het oplichten van klanten. Zo deed eerder tegenover De Telegraaf een vrouw haar verhaal die voor 200 euro is opgelicht. Zij ontving een bericht dat van Van der Valk afkomstig leek en waarin werd gewaarschuwd dat haar reservering was geannuleerd. De vrouw vulde vervolgens haar creditcardgegevens opnieuw in, waarna 200 euro werd afgeschreven.