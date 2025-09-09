Plex-gebruikers moeten wachtwoorden resetten na datalek

Mediastreamingplatform Plex waarschuwt voor een datalek. Gebruikers krijgen het advies hun wachtwoord te resetten. Het platform meldt dat een ongeautoriseerde partij toegang heeft verkregen tot een van zijn databases. Hierdoor was een deel van de klantgegevens van Plex inzichtelijk voor de aanvaller. Het gaat onder meer om e-mailadressen, gebruikersnamen, gehashte wachtwoorden en authenticatiegegevens.
Plex meldt maatregelen te hebben genomen om herhaling van het incident te voorkomen. Het laat daarbij in het midden hoe de aanvaller de database wist binnen te dringen, maar meldt wel dat deze 'methode' is aangepakt. Daarnaast meldt Plex additionele reviews uit te voeren om ook de veiligheid van andere systemen te controleren.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.