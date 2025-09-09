Plex-gebruikers moeten wachtwoorden resetten na datalek

Mediastreamingplatform Plex waarschuwt voor een datalek. Gebruikers krijgen het advies hun wachtwoord te resetten. Het platform meldt dat een ongeautoriseerde partij toegang heeft verkregen tot een van zijn databases. Hierdoor was een deel van de klantgegevens van Plex inzichtelijk voor de aanvaller. Het gaat onder meer om e-mailadressen, gebruikersnamen, gehashte wachtwoorden en authenticatiegegevens.

Plex meldt maatregelen te hebben genomen om herhaling van het incident te voorkomen. Het laat daarbij in het midden hoe de aanvaller de database wist binnen te dringen, maar meldt wel dat deze 'methode' is aangepakt. Daarnaast meldt Plex additionele reviews uit te voeren om ook de veiligheid van andere systemen te controleren.