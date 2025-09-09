Nieuws
image

Plex-gebruikers moeten wachtwoorden resetten na datalek

dinsdag 9 september 2025, 09:31 door Redactie, 0 reacties

Mediastreamingplatform Plex waarschuwt voor een datalek. Gebruikers krijgen het advies hun wachtwoord te resetten. Het platform meldt dat een ongeautoriseerde partij toegang heeft verkregen tot een van zijn databases. Hierdoor was een deel van de klantgegevens van Plex inzichtelijk voor de aanvaller. Het gaat onder meer om e-mailadressen, gebruikersnamen, gehashte wachtwoorden en authenticatiegegevens.

Plex meldt maatregelen te hebben genomen om herhaling van het incident te voorkomen. Het laat daarbij in het midden hoe de aanvaller de database wist binnen te dringen, maar meldt wel dat deze 'methode' is aangepakt. Daarnaast meldt Plex additionele reviews uit te voeren om ook de veiligheid van andere systemen te controleren.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Advertentie