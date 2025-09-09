Nieuws
Signal introduceert end-to-end-versleutelde backups

dinsdag 9 september 2025, 10:11 door Redactie, 2 reacties

Signal komt met een nieuwe functie waarmee gebruikers end-to-end-versleutelde backups kunnen maken van hun chatverkeer. Gebruikers die de functie willen gebruiken moeten deze zelf inschakelen. De backup bevat het chatverkeer van de afgelopen 45 dagen. Gebruikers die een langere historie willen opslaan kunnen hiervoor een betaald abonnement nemen voor 1,99 dollar per maand, aldus VP of Engineering Jim O'Leary van Signal.

O'Leary meldt voor een betaald abonnement te kiezen met het oog op de opslagkosten. "Signal moet deze kosten anders dekken dan veel andere tech organisaties, die vergelijkbare producten bieden maar zichzelf ondersteunen met de verkoop van advertenties en het monetariseren van data", schrijft de VP of Engineering.

De back-ups zijn beveiligd met een herstelsleutel van 64 karakters, die op het apparaat van de gebruiker wordt aangemaakt. Alleen met behulp van deze sleutel is het mogelijk backups te ontgrendelen. Signal benadrukt dat deze sleutel nooit zijn weg vindt naar de servers van Signal en het bedrijf dan ook niet kan helpen indien gebruikers de sleutel kwijtraken.

De backup functie is momenteel beschikbaar in de bètaversie van de Android-versie van de app. Op termijn komt de versie ook naar de iOS- en desktop apps van Signal.

Vandaag, 10:58 door Anoniem
In de Signal-app staat naast Back-ups een klein “Bèta”-label. Dit is bewust gedaan omdat er nog uitzonderlijke gevallen zijn die verder getest moeten worden. Ook staan er nog extra functies op de planning, zoals geoptimaliseerde opslag. Het kan daarom nog maanden duren voordat het bèta-label verdwijnt. Ondanks het label werkt de functie al goed.

https://signalapp.nl/signal-app-nieuws/signal-back-ups-weer-een-stapje-dichterbij-voor-android/
Vandaag, 11:23 door Briolet
Waarom moet die backup altijd naar de servers van de app eigenaar? Waarom niet een optie om zelf een pad in te voeren die naar een eigen server wijst?

Als ik het verhaal zo lees is dit nu geen echte backup. De sleutel blijft op je toestel staan en met 64 tekens is hij wel erg lang om even over te schrijven. Dus als je telefoon weg is, ben je je backup ook kwijt. Maar volgens mij is het kwijtraken (of stuk gaan) van de telefoon de enige reden waarom je een backup wilt hebben.
