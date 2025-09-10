Datadiefstal van gegevens Bevolkingsonderzoek Nederland leidt tot vragen onder burgers

De diefstal van de data van deelnemers aan het Bevolkingsonderzoek Nederland na een cyberaanval op het laboratorium Clinical Diagnostics leidt tot vragen onder burgers. Per dag komen ongeveer 80 tot 400 telefoontjes binnen bij het Bevolkingsonderzoek Nederland over de datadiefstal, meldt staatssecretaris Judith Tielen van Jeugd, Preventie en Sport in reactie op Kamervragen. Daarnaast zijn in de periode tot en met 1 september 2025 ongeveer 2.000 e-mails ontvangen. Naar aanleiding hiervan is de capaciteit van het klantencontactcentrum opgeschaald.

Het is op individueel niveau nog niet duidelijk welke informatie van deelnemers van het Bevolkingsonderzoek Nederland zijn uitgelekt bij de recente cyberinbraak bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Wel is bekend welke informatie op persoonsniveau zijn gedeeld met het laboratorium. Alle getroffenen worden hierover nader geïnformeerd via brieven die naar verwachting halverwege september worden verstuurd.

De grootste risico's die getroffenen door de cyberaanval lopen zijn volgens de staatssecretaris phishing en identiteitsfraude. Zo kunnen kwaadwillende burgers proberen te verleiden tot het delen van wachtwoorden of verstrekken van informatie, of om bijvoorbeeld malware op hun computer of telefoon te installeren.

De staatssecretaris adviseert getroffenen extra alert te zijn op 'vreemd gebruik van persoonlijke gegevens'. "Het gaat dan met name om nepmail, neptelefoontjes, vreemde sms-berichten of misbruik van persoonsgegevens (identiteitsfraude)", schrijft staatssecretaris Tielen. Op de website van de Rijksoverheid wordt meer informatie gedeeld over het herkennen van dergelijke situaties en hoe burgers hiervan melding kunnen maken.

Clinical Diagnostics betaalde losgeld aan de aanvallers in een poging de verspreiding van de gestolen data tegen te gaan. De staatssecretaris erkent dat niet gegarandeerd kan worden dat de gegevens niet verder worden verspreid of verkocht. "Zodra persoonsgegevens eenmaal op het dark web zijn beland, is het in de praktijk bijzonder lastig, zo niet onmogelijk, om deze volledig te laten verwijderen", aldus Tielen.

De politie en het OM doen onderzoek naar de aanval. De staatssecretaris schrijft te hopen dat de daders worden gevonden en de gestolen dataset wordt gewist. Het Z-CERT monitort of de data op het darkweb verschijnt en onderneemt in dit geval actie, meldt Tielen. De staatssecretaris wijst daarnaast erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek is gestart naar het datalek.

Clinical Diagnostics is niet eerder door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in het kader van informatieveiligheid. Wel heeft de IGJ aangekondigd onderzoek te doen bij het laboratorium. Ook wil de inspectie naar aanleiding van het incident extra aandacht besteden aan informatiebeveiliging bij medische laboratoria. Staatssecretaris Tielen wijst daarnaast op het wetsvoorstel Cyberbeveilingswet (Cbw), dat op 2 juni 2025 is ingediend. Dit wetsvoorstel moet onder meer gelden voor zorgaanbieders in Nederland die voldoen aan de eisen voor wat betreft de omvang van de organisatie.

Tielen meldt geen signalen te hebben dat andere organisaties ook kwetsbaar zijn voor een cyberaanval zoals die op Clinical Diagnostics.