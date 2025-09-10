Verenigd Koninkrijk scherpt Online Safety Act aan

De Britse overheid neemt maatregelen om Britten te beschermen tegen 'self-harm content'. Het Verenigd Koninkrijk (VK) scherpt de Online Safety Act aan, en stelt zo strengere eisen aan techbedrijven rondom het opsporen en verwijderen van dergelijk materiaal.
De maatregelen zijn specifiek gericht op gebruikers met mentale problemen. Het stelt dat sommige content bij deze doelgroep tot een mentale gezondheidscrisis of erger kan leiden. Het wijst erop dat techbedrijven eerder maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen dit soort content, maar deze nog altijd toegankelijk is voor volwassenen.
De Britse overheid wil daarom dat techbedrijven dergelijke content ook weghouden bij volwassen gebruikers. Het gaat daarbij specifiek om content die gebruikers aanspoort zichzelf te beschadigen of hen hierbij ondersteunt. Het wil dat techbedrijven technologie inzetten die actief naar dergelijke content zoekt en deze verwijdert voordat het gebruikers bereikt.
