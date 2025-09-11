Cyberweerbaarheidnetwerk moet digitale weerbaarheid van Nederland versterken

Nederland krijgt een samenhangend netwerk voor de cyberweerbaarheid van het land. Het gaat om het Cyberweerbaarheidnetwerk, waarin publieke en private organisaties samenkomen. Zij brengen hun kennis, expertise en ervaring in, met als doel gezamenlijk te werken aan initiatieven die de cyberweerbaarheid van alle organisaties in het Koninkrijk der Nederlanden verbeteren. Ook het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk vallen daaronder.

Het NCSC maakte de afgelopen tijd samen met publiek-private organisaties een bouwplan voor het Cyberweerbaarheidnetwerk. Dit is een doorvertaling van de Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk (NCTV) en is in lijn met de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 (NLCS). “Cyberweerbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het bouwplan Cyberweerbaarheidsnetwerk is een mooi voorbeeld van hoe overheid en bedrijfsleven elkaar weten te vinden om de digitale weerbaarheid van het hele Koninkrijk te versterken", zegt Matthijs van Amelsfort, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Het bouwplan biedt onder meer kaders, keuzes en prioriteiten voor het ontwikkelen van het CWN en vormt hierbij het startpunt. Gedurende de ontwikkeling van het netwerk wordt steeds opnieuw beoordeeld wat nodig is om het CWN verder uit te bouwen.

In de toekomstvisie zijn vijf functies beschreven: informatiedeling, doelwit- en slachtoffernotificatie, incidentafhandeling, kennisuitwisseling en opleiden, trainen en oefenen. Per functie zijn concrete doelen opgesteld en is vastgelegd welke activiteiten en randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.