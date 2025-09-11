Nieuws
Valse QR-codes op Haagse parkeerautomaten en oplaadpalen aangetroffen

donderdag 11 september 2025, 11:33 door Redactie, 4 reacties

De gemeente Den Haag waarschuwt voor valse QR-codes op parkeerautomaten en oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Stickers met de valse QR-codes zijn op diverse parkeerautomaten in de Hofstad aangetroffen. Via de stickers proberen kwaadwillende geld en bankgegevens van parkeerders te stelen.

QR-codes worden door de gemeente Den Haag niet gebruikt als betaalmethode voor parkeren. Betalen kan alleen via de automaat via een betaalpas of via de officiële app van een parkeerprovider. Wie dus een QR-code op een parkeerautomaat in Den Haag aantreft, kan ervan uitgaan dat deze code vals is.

Via de QR-code proberen kwaadwillende nietsvermoedende parkeerders op te lichten. Wie de code scant komt op een website terecht waar om bankgegevens wordt gevraagd. Wie deze invult, geeft deze gegevens door aan de oplichters. Parkeerautomaten en oplaadpalen worden door de gemeente actief gecontroleerd op de aanwezigheid van de stickers met de valse QR-code. De valse codes zijn te herkennen doordat de sticker los op de automaat is geplakt of er anders uitziet dan gebruikelijk, meldt de gemeente Den Haag. Ook verwijst de code naar een website die 'vreemd oogt' of niet de officiële betaalomgeving is.

De gemeente adviseert om nooit QR-codes op parkeerautomaten te scannen. Wie een verdachte sticker aantreft kan dit melden via telefoonnummer 14070 of via de sociale mediakanalen van de gemeente.

Vandaag, 11:56 door Anoniem
Gemak dient de mens NIET.
Vandaag, 11:56 door Anoniem
Ja, dit is wat er gebeurt als je de mens uit de processen weghaalt en alles digitaliseert.
De risico's worden over de schutting gegooid naar gebruikers die alleen maar hun auto netjes willen parkeren.
Vandaag, 12:35 door Anoniem
Wij hadden ze in onze stad ook.
Maar aangezien ik nooit via QR-codes betaal zal ik ook nooit in de val trappen.
Vandaag, 12:44 door Anoniem
Door Anoniem: Gemak dient de mens NIET.
Eens. Je moet gewoon kunnen parkeren zonder digitale onzin zoals QR codes.
