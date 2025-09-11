Nieuws
image

Toegang geweigerd aan man met camerabril bij Tivoli

donderdag 11 september 2025, 12:18 door Redactie, 5 reacties

Een man die een camerabril droeg is afgelopen weekend bij de Utrechtse uitgaansgelegenheid TivoliVredenburg de toegang geweigerd. De man werd aangesproken op het dragen van een bril met ingebouwde camera en weigerde deze af te zetten.

Een week geleden is op een festival in Rotterdam iemand betrapt op het stiekem filmen van vrouwen bij toiletten met behulp van een camerabril. Naar aanleiding hiervan zijn beveiligers van TivoliVredenburg extra alert op het dragen van camerabrillen. "We willen de privacy en sociale veiligheid waarborgen van onze bezoekers", zegt de directeur van TivoliVredenburg Jeroen Bartelse tegen RTV Utrecht.

Bartelse trekt daarbij de vergelijking met een telefoon, waarmee ook gefilmd kan worden. De directeur stelt dat bij een telefoon echter duidelijk is dat er wordt gefilmd, terwijl dat bij een camerabril niet altijd het geval is. Bartelse wil samen met zijn veiligheidsteam regels opstellen over het dragen van camerabrillen.

Reacties (5)
Reageer met quote
Vandaag, 12:21 door Anoniem
De 10.000 mensen met een gsm en tot wel 4 camera’s per gsm mochten wel naar binnen.
Reageer met quote
Vandaag, 12:32 door Anoniem
Door Anoniem: De 10.000 mensen met een gsm en tot wel 4 camera’s per gsm mochten wel naar binnen.

Een telefoon in iemands hand is doorgaans vrij makkelijk te herkennen. Een bril met een klein cameraatje in een dim verlichte uitgaansgelegenheid niet. Lijkt me vrij logisch.
Reageer met quote
Vandaag, 12:34 door Anoniem
Door Anoniem: De 10.000 mensen met een gsm en tot wel 4 camera’s per gsm mochten wel naar binnen.
Je telde vast hun oren en neuzen en deelde dit door drie?
Reageer met quote
Vandaag, 12:38 door Anoniem
Door Anoniem: De 10.000 mensen met een gsm en tot wel 4 camera’s per gsm mochten wel naar binnen.
precies dat...
Reageer met quote
Vandaag, 12:40 door Anoniem
Door Anoniem: De 10.000 mensen met een gsm en tot wel 4 camera’s per gsm mochten wel naar binnen.
De directeur stelt dat bij een telefoon echter duidelijk is dat er wordt gefilmd, terwijl dat bij een camerabril niet altijd het geval is. Bartelse wil samen met zijn veiligheidsteam regels opstellen over het dragen van camerabrillen.


Vroeger moest je een camera waterdicht verpakken en in een pak Bar-le-Duc verstoppen om mee te nemen naar een optreden van je favoriete band, nu vraagt de zanger of iedereen zijn camerazaklamp wil aanzetten bij gebrek aan aanstekers.

Times change.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Advertentie