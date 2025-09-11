Toegang geweigerd aan man met camerabril bij Tivoli

Een man die een camerabril droeg is afgelopen weekend bij de Utrechtse uitgaansgelegenheid TivoliVredenburg de toegang geweigerd. De man werd aangesproken op het dragen van een bril met ingebouwde camera en weigerde deze af te zetten.
Een week geleden is op een festival in Rotterdam iemand betrapt op het stiekem filmen van vrouwen bij toiletten met behulp van een camerabril. Naar aanleiding hiervan zijn beveiligers van TivoliVredenburg extra alert op het dragen van camerabrillen. "We willen de privacy en sociale veiligheid waarborgen van onze bezoekers", zegt de directeur van TivoliVredenburg Jeroen Bartelse tegen RTV Utrecht.
Bartelse trekt daarbij de vergelijking met een telefoon, waarmee ook gefilmd kan worden. De directeur stelt dat bij een telefoon echter duidelijk is dat er wordt gefilmd, terwijl dat bij een camerabril niet altijd het geval is. Bartelse wil samen met zijn veiligheidsteam regels opstellen over het dragen van camerabrillen.
