Data gestolen bij recente cyberaanval op Jaguar Land Rover

Bij de recente cyberaanval op Jaguar Land Rover zijn vermoedelijk ook gegevens buitgemaakt, meldt de Britse autofabrikant. Het bedrijf zegt relevante toezichthouders hierover op de hoogte te stellen. Details over het datalek zijn niet bekend. Zo meldt Jaguar Land Rover niet welke gegevens zijn buitgemaakt, uit welke systemen deze gegevens zijn gestolen en of het datalek klanten treft. Wel zegt de autofabrikant toe gebruikers te zullen informeren als hun gegevens uitgelekt blijken te zijn.

De cyberaanval leidt bij Jaguar Land Rover tot forse problemen. Zo kon personeel langere tijd niet aan het werk. Bronnen meldden eerder deze week nog aan The Times dat het herstel van systemen veel tijd in beslag neemt en mogelijk nog de rest van de maand duurt.

Ook zijn er zorgen over de impact van de cyberaanval op de Britse economie; Jaguar Land Rover is goed voor 4% van de totale export van het Verenigd Koninkrijk. "Dit is meer dan een bedrijfsverstoring - het is een economisch beveiligingsincident", zei Lucas Kello, directeur van de University of Oxford's Academic Centre of Excellence in Cyber Security Research, eerder tegenover The Record. "Indien de verstoring weken of maanden aanhoudt, kan dit de centrale missie van de overheid voor het realiseren van groei in gevaar brengen. Hoe kan Groot-Brittannië de 'hoogste duurzame groei in de G7' realiseren indien zijn belangrijkste exportsector stilvalt?"

In de update die Jaguar Land Rover nu geeft biedt het bedrijf ook zijn excuses aan voor de situatie. "De voortdurende verstoring die dit incident veroorzaakt spijt ons zeer en we zullen updates blijven geven naarmate het onderzoek vordert", aldus de fabrikant.