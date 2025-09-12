Digital Trust Center waarschuwt voor aflopende technische ondersteuning Windows 10

Het Digital Trust Center waarschuwt voor het aflopen van de technische ondersteuning voor Windows 10. Vanaf 14 oktober 2025 stelt het Amerikaanse techbedrijf geen updates meer beschikbaar voor Windows 10. Dit betekent onder meer dat beveiligingsproblemen vanaf deze datum niet meer worden opgelost.

Hoewel Windows 10 nog maar iets meer dan een maand wordt ondersteund, draait volgens cijfers van Statcounter nog altijd 47% van de Windows-systemen in Nederland op Windows 10. Het Digital Trust Center adviseert gebruikers daarom actie te ondernemen. Zij krijgen het advies te upgraden naar Windows 11, wat indien het systeem aan de technische eisen voldoet in veel gevallen gratis is.

Indien dit niet mogelijk is adviseert het Digital Trust Center segmentatie toe te passen en zo systemen die nog op Windows 10 draaien te scheiden van andere systemen. Ook wijst het centrum op de mogelijkheid tegen betaling nog maximaal drie jaar kritieke en belangrijke beveiligingsupdates af te nemen.

Voor kleine bedrijven is subsidie beschikbaar, waarmee zij tijdelijk 50% van de kosten van security maatregelen vergoed kunnen krijgen vanuit de regeling Mijn Cyberweerbare Zaak. Het upgraden van Windows 10 valt hier niet onder, maar diverse andere maatregelen die kunnen helpen met het vergroten van de digitale weerbaarheid wel.