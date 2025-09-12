ACM legt leidraad voor datadeling onder Europese Data Act voor ter consultatie

De Europese Data Act is vanaf vandaag van kracht. De wet moet onder meer de toegang tot data verbeteren en zo innovatie bevorderen. Daarnaast moet de Europese Data Act gebruikers meer controle geven over hun eigen data. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de wet. De toezichthouder heeft een conceptleidraad opgesteld om bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving. Deze leidraad ligt momenteel ter consultatie.
De leidraad 'Data delen' is gericht op fabrikanten en aanbieders van slimme apparaten. Het document bevat praktische handvatten die hen op weg helpen met het implementeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Data Act. De leidraad is ter consultatie aangeboden, wat bedrijven en gebruikers in staat stelt hierop feedback te geven. Reageren kan tot 31 oktober.
De Data Act moet bijdragen aan een eerlijke, open en innovatieve datamarkt in de Europese Unie (EU). De wet bevat spelregels voor toegang en gebruikersrechten, wat zowel mensen als bedrijven moet helpen meer te profiteren van de opkomende Europese data-economie.
De wetgeving brengt ook verplichtingen met zich mee voor fabrikanten en aanbieders van slimme apparaten. Zo moeten zij data toegankelijk maken voor gebruikers. Die kunnen op hun beurt de data delen met derde partijen zoals reparatiebedrijven of ontwikkelaars van slimme IT-oplossingen. Cloudbedrijven moeten het mogelijk maken data over te zetten naar andere systemen en om systemen van verschillende cloudbedrijven aan elkaar te koppelen.
