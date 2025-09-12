Tivoli verbiedt het dragen van camerabrillen

Muziekpodium TivoliVredenburg in Utrecht voert een verbod in op camerabrillen. Het dragen van dergelijke brillen is per direct verboden. Dit meldt directeur Jeroen Bartelse van TivoliVredenburg aan de NOS. Afgelopen weekend werd een man de toegang tot het muziekpodium geweigerd, omdat hij een camerabril ophad. Beveiligers spraken de man aan en verzochten hem de bril af te doen, maar de man weigerde dit. Een concreet verbod was echter nog niet opgenomen in de huisregels van TivoliVredenburg. Hier komt nu verandering in.

Bartelse wijst erop dat het voor andere bezoekers niet altijd duidelijk is dat met een camerabril wordt gefilmd. "Filmen mag, maar hier gaat het om de sociale veiligheid," zegt Bartelse tegen de NOS. "Een camerabril hoort daar niet thuis, want een ander heeft niet altijd door dat er wordt gefilmd."

Aanleiding voor de aandacht voor camerabrillen is een incident op een festival in Rotterdam afgelopen maand. Hier bleek een man met behulp van een camerabril vrouwen op het toilet te hebben gefilmd. Beveiligers kregen hierover melding van bezoekers, waarna zij de man aanhielden en hem fouilleerden. Daarbij werd ook de camerabril ontdekt, waarop beelden van vrouwen werden aangetroffen. De camerabril is door de politie in beslag genomen.