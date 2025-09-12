Vietnamese kredietdatabase doelwit van cyberaanval

Een kredietdatabase in Vietnam is het doelwit geworden van een cyberaanval. De aanval is toegeschreven aan de Shiny Hunters, een groep die zich internationaal bezighoudt met datadiefstal en eerder onder meer Google, Microsoft en Qantas aanviel. De impact wordt nog onderzocht.

Dit is door het Vietnamese cybersecurity agentschap VNCERT bekendgemaakt. De datadiefstal vond plaats bij de National Credit Information Center (CIC) in Vietnam, dat onderdeel uitmaakt van de centrale bank van Vietnam. De CIC wordt gebruikt als nationale kredietregistratie en verzamelt hiervoor kredietinformatie. In de database is gevoelige informatie opgeslagen, zoals persoonlijke gegevens, kredietbetalingen, risicoanalyses en creditcardgegevens.

Op basis van een initieel onderzoek naar het security-incident meldt VNCERT dat de aanval vermoedelijk was gericht op datadiefstal. In een aanvullende brief van het agentschap gericht aan Vietnamese financiële instellingen, die is ingezien door Reuters , staat dat de aanval vermoedelijk het werk is van de groepering Shiny Hunters. Ook meldt de brief dat het incident geen schade heeft veroorzaakt of processen heeft verstoord, en het kredietinformatiesysteem nog volledig functioneert.

Het is onduidelijk of bij de aanval data is buitgemaakt en hoeveel mensen mogelijk zijn geraakt; de impact van de aanval wordt nog onderzocht.