Feyenoord over op fysieke seizoenskaart na storing met digitaal toegangssysteem

Feyenoord heeft vanwege problemen met het digitale toegangssysteem besloten om over te stappen op fysieke seizoenskaarten. Afgelopen weekend tijdens de wedstrijden tegen Heerenveen deden zich opnieuw problemen voor met het nieuwe ticketingsysteem. Daardoor verliep volgens de voetbalclub de instroom van de supporters extreem traag, moesten velen onacceptabel lang in de rij staan en misten enkele honderden mensen zelfs het begin van de wedstrijd.

Vanaf het seizoen 2025-2026 verloopt alles rond het wedstrijdbezoek via de Feyenoord App, zo kondigde de voetbalclub eerder aan. "In de App zie je jouw ticket, wijs je tickets toe aan anderen en word je, wanneer dat nodig is, automatisch doorgestuurd naar de FeyenoordTicketshop. Of je nu een seizoenkaart hebt of losse tickets koopt, alles regel je voortaan vanuit de Feyenoord App."

Naar aanleiding van de ontstane problemen kondigde Feyenoord een grondige analyse aan om herhaling te voorkomen. "Het mag duidelijk zijn dat er voor de eerstkomende thuiswedstrijd, woensdagavond tegen Fortuna Sittard, een oplossing beschikbaar komt." De oplossing is een fysieke seizoenskaart. "Om de afhankelijkheid van het digitale toegangssysteem te minimaliseren, verstrekken wij alle seizoenkaarthouders een hardcard die toegang geeft tot de thuiswedstrijden in de Eredivisie." Deze fysieke kaarten worden binnenkort bij seizoenskaarthouders bezorgd. Vandaag zegt de voetbalclub met meer informatie te komen met betrekking tot de aankomende wedstrijd tegen Fortuna Sittard.