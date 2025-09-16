Bsn-nummer honderdduizenden Zweden gelekt na ransomware-aanval

Door Anoniem: Ik woon in Zweden en het ligt wat anders met betrekking tot de gevolgen.



BSN is publiekelijke info in Zweden, je kan het eenvoudig op zoekmachines voor mensen vinden. Sterker nog, veel meer informatie is gekenmerkt als publiekelijke info, waaronder adressen, vorige adressen. strafbladen, naam partner en kinderen (indien ouder dan volgens mij 16 of 18), welke auto's je hebt, enzovoorts. Dus het feit dat dit nu gelekt is, zegt helemaal niets. Je gebruikt namelijk BankID voor alles, wat een app is zoals DigiD. Zonder toegang tot deze app (middels MFA), kun je niets. Daarom ligt het aantal fraudegevallen ook zeer laag in Zweden.



Ik als security persoon heb bijna wekelijks nog gesprekken met Zweedse vrienden en collega's hierover en dat zij niet inzien hoe naïef het is om deze informatie openbaar te hebben staan.

Buiten het feit dat er niets geheim is en dit schijnbaar via BankID zo op het eerste goed geregeld lijkt te zijn is dit wel een zorgelijke situatie. Waarom al deze data zo in het openbaar? Dit betekend simpelweg dat iemand die iets kwaad wil alleen nog maar iets hoeft te proberen met die BankID. Dat is vroeg of laat gewoon vragen om problemen.Eigenlijk zou je ondanks dat je niets kan zonder BankID nog steeds dit soort informatie allemaal niet zichtbaar willen hebben. Denk aan stalking of iets dergelijks. Ook kan er een profiel van jouw gemaakt worden met al deze informatie voor andere doeleinden. Welke auto bezit je? Hoe duur is die? Welke wijk woon je. Ik kan nu al een aantal bijzondere dingen bedenken met kwaad in de zin met al deze gegevens.