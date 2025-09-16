Bsn-nummer honderdduizenden Zweden gelekt na ransomware-aanval

De burgerservicenummers van honderdduizenden Zweden zijn na een ransomware-aanval op een it-leverancier gelekt op internet. Vorige maand werd de Zweedse it-leverancier Miljödata getroffen door een ransomware-aanval. Miljödata levert HR-systemen. Tachtig procent van de Zweedse gemeenten maakt er gebruik van, alsmede allerlei bedrijven. Als gevolg van de ransomware-aanval hadden Zweedse gemeenten en regio's geen toegang tot hun HR-systemen.
De aanvallers wisten ook allerlei gegevens te stelen, die vervolgens op internet werden gepubliceerd. Het gaat om 870.000 unieke e-mailadressen, alsmede geboortedata, geslacht, burgerservicenummer, namen, telefoonnummers en adresgegevens, zo laat Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned weten. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De bij Miljödata gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan de zoekmachine. Elf procent daarvan was al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.
