Duizenden webapplicaties bevatten door gekopieerde code bekende secrets

Duizenden webapplicaties bevatten door gekopieerde en geforkte code zeer zwakke of bekende cryptografische secrets waar aanvallers misbruik van kunnen maken. En vaak weten softwareontwikkelaars niet dat hun applicatie risico loopt, zo waarschuwt The Shadowserver Foundation. De secrets zijn bijvoorbeeld keys, tokens en cookies waarmee er toegang tot gegevens en systemen kan worden verkregen.
Volgens The Shadowserver Foundation is de aanwezigheid van deze bekende of zwakke secrets vaak het gevolg van softwareontwikkelaars die code op het internet met een secret, bijvoorbeeld van een project op GitHub of in een handleiding, copy-pasten of forken. Daardoor belandt de gekopieerde secret ook in de applicatie van de betreffende ontwikkelaar. Aanvallers kunnen deze bekende secrets vervolgens op allerlei manieren misbruiken. Een bekende machine key maakt bijvoorbeeld remote code execution op een systeem mogelijk, zo waarschuwt Paul Mueller van Black Lantern Security.
