Banken willen dat telecomproviders identiteit van klanten controleren

Nederlandse banken zijn van mening dat criminelen nog veel te makkelijk anoniem kunnen opereren. Daarom zouden aanbieders van online diensten en telecomproviders de identiteit van hun klanten moeten checken. Daarnaast moet er een anti-fraudecentrum komen waar publieke en private partijen informatie delen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een position paper over online fraude. Over twee weken organiseert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid een ronde tafelgesprek over het onderwerp waar de NVB ook aan deelneemt.

Volgens de NVB begint 83 procent van de online fraude via social media, sms, e-mail of telefoon. Het gaat dan om malafide sms-berichten, phishingmails of WhatsApp-verzoeken, alsmede nepadvertenties. "Criminelen kunnen nog veel te makkelijk anoniem opereren", aldus de NVB. "Daarom is het nodig dat aanbieders van online dienstverlening en telecomproviders de identiteit van hun klanten checken." Ook wil de NVB dat online dienstverleners beter controleren of advertenties echt zijn en dat er meer opsporingscapaciteit komt.

"In gesprek-check"

Eerder dit jaar lieten banken en telecomproviders weten dat de Telecommunicatiewet moet worden aangepast zodat banken bij telecomproviders kunnen controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dit zou volgens de partijen moeten helpen bij het tegengaan van bankhelpdeskfraude. "De gewenste maatregel kan nu niet worden genomen vanwege de onmogelijkheid om gericht gegevens uit te wisselen tussen banken en de telecomsector", aldus de NVB. Er wordt nu gewerkt aan een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken.

Daarnaast pleit de Nederlandse Vereniging van Banken voor het oprichten van een nationaal anti-fraudecentrum waar publieke en private partijen informatie delen en samenwerken. "Door informatie over frauduleuze activiteiten vroegtijdig te delen, kunnen interventies sneller plaatsvinden en meer fraude worden voorkomen", aldus de NVB. Die merkt op dat internationale voorbeelden laten zien dat fysieke samenwerking en directe interventiemogelijkheden, zoals het blokkeren van bankrekeningen, socialmedia-accounts, telefoonnummers en ip-adressen, cruciaal zijn voor het aanpakken van fraude.

Afsluitend claimt de NVB dat voor effectieve samenwerking er mogelijkheden moeten zijn voor het delen van gegevens. "Die zijn momenteel beperkt. Wij roepen de overheid op om gericht gegevens delen mogelijk te maken." Het gaat dan specifiek om het uitwisselen van gegevens tussen publieke en private partijen.