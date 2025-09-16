Nieuws
Banken willen dat telecomproviders identiteit van klanten controleren

dinsdag 16 september 2025, 14:51 door Redactie, 5 reacties

Nederlandse banken zijn van mening dat criminelen nog veel te makkelijk anoniem kunnen opereren. Daarom zouden aanbieders van online diensten en telecomproviders de identiteit van hun klanten moeten checken. Daarnaast moet er een anti-fraudecentrum komen waar publieke en private partijen informatie delen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een position paper over online fraude. Over twee weken organiseert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid een ronde tafelgesprek over het onderwerp waar de NVB ook aan deelneemt.

Volgens de NVB begint 83 procent van de online fraude via social media, sms, e-mail of telefoon. Het gaat dan om malafide sms-berichten, phishingmails of WhatsApp-verzoeken, alsmede nepadvertenties. "Criminelen kunnen nog veel te makkelijk anoniem opereren", aldus de NVB. "Daarom is het nodig dat aanbieders van online dienstverlening en telecomproviders de identiteit van hun klanten checken." Ook wil de NVB dat online dienstverleners beter controleren of advertenties echt zijn en dat er meer opsporingscapaciteit komt.

"In gesprek-check"

Eerder dit jaar lieten banken en telecomproviders weten dat de Telecommunicatiewet moet worden aangepast zodat banken bij telecomproviders kunnen controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dit zou volgens de partijen moeten helpen bij het tegengaan van bankhelpdeskfraude. "De gewenste maatregel kan nu niet worden genomen vanwege de onmogelijkheid om gericht gegevens uit te wisselen tussen banken en de telecomsector", aldus de NVB. Er wordt nu gewerkt aan een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken.

Daarnaast pleit de Nederlandse Vereniging van Banken voor het oprichten van een nationaal anti-fraudecentrum waar publieke en private partijen informatie delen en samenwerken. "Door informatie over frauduleuze activiteiten vroegtijdig te delen, kunnen interventies sneller plaatsvinden en meer fraude worden voorkomen", aldus de NVB. Die merkt op dat internationale voorbeelden laten zien dat fysieke samenwerking en directe interventiemogelijkheden, zoals het blokkeren van bankrekeningen, socialmedia-accounts, telefoonnummers en ip-adressen, cruciaal zijn voor het aanpakken van fraude.

Afsluitend claimt de NVB dat voor effectieve samenwerking er mogelijkheden moeten zijn voor het delen van gegevens. "Die zijn momenteel beperkt. Wij roepen de overheid op om gericht gegevens delen mogelijk te maken." Het gaat dan specifiek om het uitwisselen van gegevens tussen publieke en private partijen.

Vandaag, 14:58 door Anoniem
Om vandaag het geld terug te krijgen dat je gisteren hebt gebracht, hoeven banken alleen maar te weten dat ze met dezelfde te maken hebben. Vergissen ze zich daarin, daar hebben ze stroppenpotten voor. Vergissen ze zich te vaak, dan prijzen ze zichzelf uit de markt.

Moeilijker zou het toch niet moeten zijn?

Altijd maar, en al op dinsdagmorgen notabene, enkel op zoek gaan naar anderen die je de schuld kunt geven is een kenmerk van de dommen en incapabelen.
Vandaag, 15:04 door Anoniem
Wat een onzin verhaal, mijn ISP weet mijn voor en achternaam, mijn adres, mijn postcode en gemeente en mijn bank en bankrekening. Ze weten ook mijn mobiel nummer en geboortedatum voor verificate.
Vandaag, 15:05 door Anoniem
De hand in eigen boezem steken is nog steeds een onbekend begrip bij banken.
Vandaag, 15:07 door Anoniem
Dit klinkt alsof banken vooral de verantwoordelijkheid willen doorschuiven naar telecomproviders en online platforms, terwijl ze zelf óók tekortschieten in hun eigen controlesystemen. Natuurlijk is het waar dat veel fraude begint via sms, e-mail of social media, maar dat betekent niet automatisch dat providers de identiteit van iedere gebruiker moeten vastleggen en controleren. Dat schuurt stevig met privacyrechten en kan leiden tot een soort digitale surveillance-staat, waarin je nergens meer anoniem kunt communiceren.

Bovendien is de vraag: gaan criminelen hierdoor écht minder makkelijk te werk? Professionele fraudeurs weten vaak alsnog om zulke checks heen te werken, terwijl gewone burgers straks met nóg meer bureaucratie en drempels te maken krijgen.

Een nationaal anti-fraudecentrum klinkt op papier nuttig, maar het delen van persoonsgegevens tussen publieke en private partijen moet heel zorgvuldig gebeuren. Anders wordt het middel misschien erger dan de kwaal. Fraude bestrijden is belangrijk, maar het kan niet zo zijn dat banken hun falende beveiliging compenseren door iedereen in Nederland onder een vergrootglas te leggen.
Vandaag, 15:37 door Named
Anonimiteit is niet het probleem.
Ik zie regelmatig scam SMS'jes binnenkomen van bestaande 06 nummers.
Ik ga ervan uit dat dit dan via gestolen SIM kaarten of iets dergelijks gebeurt, en niet op naam van de crimineel...

Het probleem is dat de reactie snelheid van het rechtsysteem gewoon te laag is.
Als het meerdere dagen duurt voordat er actie ondernomen word, dan is de boef natuurlijk al gevlucht.
Probeer maar eens binnen enkele minuten ter plaatse te zijn van de peiling, zie maar eens wat je dan vangt!
