Amerikaanse consumentenbond vraagt Microsoft om Windows 10 langer te ondersteunen

De Amerikaanse consumentenbond Consumer Reports heeft Microsoft gevraagd om Windows 10 langer te ondersteunen. Nog minder dan dertig dagen en dan zal het besturingssysteem geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Organisaties kunnen bij Microsoft een betaald onderhoudscontract afsluiten om na dinsdag 14 oktober toch patches te blijven ontvangen. Voor eindgebruikers die een jaar extra updates willen is er de optie om 30 dollar te betalen of van bepaalde Microsoft-diensten gebruik te maken.

Consumer Reports heeft een brief naar Microsoft CEO Satya Nadella gestuurd waarin het vraagt om Windows 10 langer te blijven ondersteunen, omdat anders straks miljoenen computers onbeschermd zijn. Naar schatting draait 46 procent van alle Windowscomputers nog op Windows 10. Het zou om honderden miljoenen computers gaan. Volgens de Amerikaanse consumentenbond kan een groot deel van deze computers geen Windows 11 draaien.

Consumer Reports vindt dat Microsoft gratis uitgebreide ondersteuning moet bieden aan gebruikers die niet naar Windows 10 zijn overgestapt of kunnen overstappen. De consumentenbond hekelt ook de 30 dollar die Microsoft voor één jaar extra updates rekent of het gebruik van bepaalde Microsoft-diensten. Op deze manier zou Microsoft gebruikers allerlei moeite laten doen om extra marktaandeel voor de betreffende diensten te krijgen, aldus Consumer Reports. "Microsoft zou het juiste moeten doen en Windows 10 moeten blijven ondersteunen zonder hiervoor kosten in rekening te brengen", zo voegt de organisatie toe.

De Nederlandse Consumentenbond stelde eind juli dat de harde grens van maximaal één jaar extra updates voor gebruikers te rigide is. Daarnaast zouden er geen voorwaarden aan verbonden moeten worden. "Door mensen te dwingen hun laptop af te danken, ontstaat een enorme berg elektronisch afval. Microsoft heeft als dominante marktpartij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij roepen hen op om deze grote groep consumenten serieus te nemen."