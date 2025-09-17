Cyberaanval op Jaguar Land Rover raakt ook meerdere toeleveranciers

De cyberaanval op Jaguar Land Rover (JLR) heeft ook gevolgen voor verschillende toeleveranciers van de autofabrikant, die hun productie hebben moeten terugschalen. Het gaat onder andere om het Duitse bedrijf Eberspächer Gruppe, dat de uitlaten voor de Britse autofabrikant maakt. Vanwege de aanval besloot JLR de productie stil te leggen. De Eberspächer Gruppe heeft dat ook gedaan in een fabriek in Slowakije.

JLR maakte op 2 september bekend dat het was getroffen door een cyberincident dat de productie en verkopen ernstig had verstoord. Vanwege het incident kreeg personeel de instructie om thuis te blijven of naar huis te gaan. Sinds de cyberaanval ligt ook de productie van Eberspächer in Slowakije stil, wat gevolgen voor de dertig medewerkers heeft. Die zijn met vakantie of voor hen is werktijdverkorting aangevraagd, waardoor ze tachtig procent van hun salaris verdienen.

Jaguar Land Rover liet dinsdag weten dat de productie tot zeker 24 september plat ligt. Er zijn echter zorgen dat de productie langer stil blijft liggen, zo meldt Bloomberg. Hollen, dat de kwaliteit van auto-onderdelen controleert, heeft als gevolg van de aanval beperkingen doorgevoerd en stelt dat ook andere toeleveranciers de gevolgen voelen en hun productie hebben moeten terugschalen.