Firewall-bestanden van SonicWall-klanten gestolen uit cloudback-updienst

Aanvallers hebben firewall-bestanden van SonicWall-klanten uit de cloudback-updienst van het securitybedrijf gestolen en kunnen die voor verdere aanvallen gebruiken. Dat laat SonicWall in een waarschuwing weten. Firewalls van SonicWall beschikken over een optie waardoor het mogelijk is om cloudback-ups van configuratiebestanden te maken. Deze bestanden bevatten allerlei gevoelige informatie met betrekking tot de firewall.

SonicWall meldt dat aanvallers via bruteforce-aanvallen toegang tot de back-ups van minder dan vijf procent van de firewall-klanten hebben gekregen. Een exact aantal getroffen klanten wordt niet genoemd. Het securitybedrijf laat aanvullend weten dat inloggegevens in deze configuratiebestanden versleuteld zijn, maar de bestanden informatie bevatten die het eenvoudiger maakt om de betreffende firewall aan te vallen.

Vanwege de gevoeligheid van de configuratiebestanden roept SonicWall klanten op om meteen verschillende stappen te nemen, waaronder het controleren of het gebruik van cloudback-ups staat ingeschakeld en het resetten van allerlei inloggegevens. Verdere details over de aanval zijn niet door SonicWall gegeven.