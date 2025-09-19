LinkedIn traint AI-modellen binnenkort met data van Europese gebruikers

LinkedIn gaat AI-modellen binnenkort met data van Europese gebruikers trainen, zo laat het bedrijf in de nieuwe gebruiksvoorwaarden weten, die op 3 november van kracht worden. De sociale netwerksite geeft een "gerechtvaardigd belang" als grondslag om voor dit doel gegevens van gebruikers te verwerken. De gebruikte informatie bestaat onder andere uit profielgegevens, cv's, het gebruik van AI en LinkedIn, taalvoorkeuren en publieke content die gebruikers op LinkedIn plaatsen. Een jaar geleden besloot LinkedIn vooralsnog af te zien van het gebruik van gegevens van Europese gebruikers.

Gegevens van Europese gebruikers zullen standaard voor het trainen van AI-modellen worden gebruikt, maar gebruikers kunnen dit via de instellingen (Data Privacy) wel uitschakelen. In een FAQ over de AI-training laat de netwerksite weten dat het ook trainingsdata van andere partijen kan gebruiken, zoals andere publiek beschikbare informatie. LinkedIn claimt dat de AI-features het eenvoudiger voor recruiters moeten maken om mensen op de netwerksite te vinden. Ook zou het gebruikers moeten kunnen helpen bij het maken van content, zoals profiel-updates, berichten en postings.