LinkedIn traint AI-modellen binnenkort met data van Europese gebruikers

vrijdag 19 september 2025, 09:52 door Redactie, 8 reacties

LinkedIn gaat AI-modellen binnenkort met data van Europese gebruikers trainen, zo laat het bedrijf in de nieuwe gebruiksvoorwaarden weten, die op 3 november van kracht worden. De sociale netwerksite geeft een "gerechtvaardigd belang" als grondslag om voor dit doel gegevens van gebruikers te verwerken. De gebruikte informatie bestaat onder andere uit profielgegevens, cv's, het gebruik van AI en LinkedIn, taalvoorkeuren en publieke content die gebruikers op LinkedIn plaatsen. Een jaar geleden besloot LinkedIn vooralsnog af te zien van het gebruik van gegevens van Europese gebruikers.

Gegevens van Europese gebruikers zullen standaard voor het trainen van AI-modellen worden gebruikt, maar gebruikers kunnen dit via de instellingen (Data Privacy) wel uitschakelen. In een FAQ over de AI-training laat de netwerksite weten dat het ook trainingsdata van andere partijen kan gebruiken, zoals andere publiek beschikbare informatie. LinkedIn claimt dat de AI-features het eenvoudiger voor recruiters moeten maken om mensen op de netwerksite te vinden. Ook zou het gebruikers moeten kunnen helpen bij het maken van content, zoals profiel-updates, berichten en postings.

Reacties (8)
Vandaag, 10:07 door Named
Dat "gerechtvaardigd belang" word wel héél erg breed opgevat...
Misschien tijd om de regels iets aan te passen?
Vandaag, 10:07 door Anoniem
Toch weer blij dat ik er nooit iets mee gedaan heb...
Vandaag, 10:14 door Anoniem
In hoevere zou je dit als diefstal kunnen aanmerken?
Vandaag, 10:18 door Anoniem
Door Named: Dat "gerechtvaardigd belang" word wel héél erg breed opgevat...
Misschien tijd om de regels iets aan te passen?
Als het management aan haar juristen vraagt "Hoever kunnen de regels oprekken?" dan krijg je dit soort constructies.
Zolang er niemand naar de rechter stapt (of de overheid ingrijpt) zullen dit soort zaken blijven gebeuren.
Vandaag, 10:33 door Anoniem
Door Anoniem: In hoevere zou je dit als diefstal kunnen aanmerken?
Niet, je kunt het ook weghalen en weigeren, als je dat niet doet GEEF je het.
Vandaag, 10:43 door Anoniem
LinkedUit
Vandaag, 10:45 door Anoniem
Door Named: Dat "gerechtvaardigd belang" word wel héél erg breed opgevat...
Misschien tijd om de regels iets aan te passen?

"Iets". Ik zou zeggen helemaal dicht timmeren.
Vandaag, 11:10 door Reinder
Door Anoniem: In hoevere zou je dit als diefstal kunnen aanmerken?

Ik denk niet. Diefstal is volgens art 310 Sr: ‘’Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.’’

De informatie die LinkedIn heeft over jou, op basis van jouw profiel, is geen "goed". Je zou heel misschien kunnen beargumenteren dat als je een uniek digitaal item kwijt raakt (zoals een zeldzaam item in een online game of zo) er een "goed" is weggenomen, maar in dit geval raak jij niets kwijt, anders dan misschien je gevoel van vertrouwen in de eerdere mededelingen van dat bedrijf maar dat is zeker geen "goed" zoals de wet dat omschrijft. Daarnaast is het niet wederrechtelijk; er is een grondslag benoemt waar de wet in voorziet, je bent akkoord gegaan met de algemene voorwaarden waarin die staan, en er is een mogelijkheid om je af te melden.

Het is, kortom, een heleboel maar zeker geen diefstal.
