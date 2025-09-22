Ministeries heroverwegen gebruik van Microsoft Teams in werkomgeving

Verschillende ministeries heroverwegen het gebruik van Microsoft Teams in de werkomgeving en zoeken naar alternatieven. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van GroenLinks-PvdA en NSC. De partijen hadden ministers van de verschillende departementen vragen gesteld over de groeiende afhankelijkheid van Amerikaanse techgiganten. Zo wilden Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Six Dijkstra (Nieuw Sociaal Contract) onder andere weten welke processen en organisatieonderdelen bij Amerikaanse clouddiensten zijn ondergebracht.
"Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt voor de digitale werkplek gebruik van Microsoft 365-diensten. Deze worden niet in de online (cloud) variant afgenomen, maar als lokaal geïnstalleerde applicaties op de desktop (bij managed laptops) of als centrale applicaties via het OverheidsDataCenter (ODC) bij Citrixwerkplekken", zo laat demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid weten. "Bestanden die in deze applicaties worden gemaakt, worden opgeslagen op de lokale schijf en/of op het ODC. Deze diensten worden conform de rijksbrede kaders ingezet, met een inrichting die specifiek is afgestemd op de beveiligings- en privacy vereisten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Microsoft Teams wordt enkel gebruikt voor videoconferencing en chat."
"Elke ICT-oplossing (of deze nu wordt ingekocht of intern ontwikkeld) brengt een zekere mate van afhankelijkheid van leveranciers met zich mee", stelt demissionair minister Heinen van Financiën. "Ook bij on-premise oplossingen geldt dat bij het wegvallen van bijvoorbeeld Microsoft- of Apple-ondersteuning, cruciale functionaliteit kan uitvallen. Dit onderstreept dat het hier niet alleen een cloudvraagstuk betreft, maar in de kern een licentie- en leveranciersafhankelijkheidsvraagstuk is." De bewindsman voegt toe dat Domeinen Roerende Zaken sinds halverwege vorig jaar gebruik maakt van Microsoft 365. Daarnaast is ook de Belastingdienst dit jaar van plan om naar Microsoft 365 te migreren, maar is de implementatie van de migratie nog niet gestart.
Demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering benadrukt dat afhankelijkheden niet altijd zijn te voorkomen en ook niet altijd ongewenst zijn. "Het is van belang om op case-by-case basis zorgvuldig afwegingen te maken, om te bepalen waar en op welke wijze risicovolle strategische afhankelijkheden waar nodig voorkomen kunnen worden. Dit speelt op meer gebieden dan alleen cloud." Wel stelt Van Marum dat afhankelijkheid van één of enkele marktpartijen ongewenst is.
