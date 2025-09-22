AP: aanpak online fraude moet in verhouding staan tot grondrecht op privacy

De aanpak van online fraude moet in verhouding staan tot het grondrecht op privacy, zo vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder pleit voor duidelijke definities en stevige waarborgen die de grondrechten van mensen respecteren. Binnenkort vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de aanpak van online fraude plaats, waar ook de AP aan deelneemt. In voorbereiding op het gesprek kwam de toezichthouder met een position paper waarin het het eigen standpunt bespreekt.

Het demissionaire kabinet kondigde eerder al een actieplan aan om online fraude aan te pakken. Als onderdeel van het actieplan voert TNO onderzoek uit. Daarmee wil het kabinet inzicht krijgen in het fenomeen online fraude, vooruitlopend op eventuele wetgeving. Volgens de AP kan het onderzoek voorkomen dat er bij nieuwe wetten onvoldoende wordt stilgestaan bij de noodzaak om persoonsgegevens te verwerken. "Het komt nog steeds voor dat wetgeving onvoldoende precies is of leidt tot verwerking van te veel persoonsgegevens", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP hoopt ook dat het onderzoek misschien laat zien hoe met bestaande wetgeving de mogelijkheden voor het aanpakken van online fraude zijn uit te breiden. Volgens de toezichthouder wordt fraude, of het nu online of offline is, altijd veroorzaakt door mensen die bewust bestaande wetten en regels omzeilen. "Het moet niet by default zo zijn dat we dit oplossen met nieuwe wetten en regels als bestaand wet- en regelgeving misschien al uitkomsten biedt."

Verder benadrukt de AP dat de inperking van individuele privacyrechten van mensen alleen gerechtvaardigd kan zijn als de fraude-aanpak in verhouding staat tot het grondrecht op privacy van de mensen die geraakt zullen worden door nieuwe wetgeving of de nieuwe opsporingsmogelijkheden binnen het huidige wettelijke kader. De toezichthouder roept de Tweede Kamer dan ook op om erop te letten dat maatregelen in wet- en regelgeving voor de bestrijding van fraude in verhouding staan tot de grote inbreuk op de privacyrechten van mensen.