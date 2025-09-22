OM eist cel voor oplichten banken en telecombedrijven met vervalste ID-kaarten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 23-jarige man uit Utrecht wegens het oplichten van banken en telecombedrijven met vervalste identiteitskaarten een gevangenisstraf van vier jaar geëist. De verdachte zou meer dan 280 vervalste identiteitskaarten hebben geprint. Op de laptops die hij gebruikte om de printers aan te sturen stonden meer dan 20.000 afbeeldingen van identiteitsbewijzen en reisdocumenten uit binnen- en buitenland, zo meldt RTV Utrecht.

De Utrechter zou met de vervalste identiteitsbewijzen bankrekeningen bij de Rabobank, ING, ABN Amro en de Triodos Bank hebben geopend, alsmede telefoonabonnementen bij KPN en Odido hebben afgesloten. De daarbij ontvangen telefoontoestellen zou hij hebben verkocht. Verder zou hij geopende bankrekeningen hebben verkocht aan criminelen die zich bezighouden met bankhelpdeskfraude. Via de rekeningen werd geld van slachtoffers weggesluisd.

De verdachte werd in 2024 aangehouden. De politie meldde toen dat bij één slachtoffer een BKR-registratie op zijn naam stond, omdat er met zijn identiteit meerdere telefoonabonnementen waren afgesloten. Op de vervalste identiteitskaarten gebruikte de verdachte zijn eigen pasfoto, en soms die van een vriend die hem bij de oplichting hielp. In sommige gevallen gebruikten de mannen fopneuzen en nepbaarden. Dat deden ze volgens de verdachte omdat het lastiger werd bankrekeningen te openen.

Volgens de officier van justitie zijn veel onschuldige mensen door de identiteitsfraude in de problemen gekomen. Zo konden zij geen hypotheek en abonnementen afsluiten en geen schulden meer maken. "De kosten die de banken en de telecombedrijven maakten, komen indirect bij de klanten terecht", aldus de aanklager, die een gevangenisstraf van vier jaar eiste. Tegen een medeverdachte in deze zaak werd eerder drie jaar cel geëist. De rechter wijst over een kleine twee weken vonnis.