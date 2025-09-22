Mac-gebruikers doelwit malafide versies LastPass, 1Password en Thunderbird

Mac-gebruikers zijn het doelwit van malafide versies van bekende software, zoals LastPass, 1Password en Thunderbird, die via GitHub lijkt te worden aangeboden. Aanvallers hebben op GitHub allerlei pagina's aangemaakt die zogenaamd bekende programma's aanbieden. Naast LastPass, 1Password en Thunderbird gaat het ook om Audacity, Dropbox, Carbon Copy Cloner, Obsidian, SentinelOne, Tweetdeck en tientallen anderen. Dat laat wachtwoordmanager LastPass in een blogposting weten.

Volgens onderzoekers hebben de aanvallers de betreffende GitHub-pagina's via Search Engine Optimization (SEO) bovenaan de Google-zoekresultaten gekregen. Wanneer gebruikers bijvoorbeeld zoeken op macOS, LastPass en GitHub verschijnt de betreffende malafide GitHub-pagina bovenaan de zoekresultaten. De GitHub-pagina bevat teksten en logo's van de officiële software.

De GitHub-pagina's bevatten ook een knop om de software te installeren. Deze knop wijst weer naar een andere website, die stelt dat gebruikers voor het installeren van de aangeboden software een commando moeten kopiëren en in de Terminal uitvoeren. In werkelijkheid wordt zo infostealer-malware geïnstalleerd die wachtwoorden en allerlei andere inloggegevens van het systeem steelt. De malafide pagina's zijn inmiddels door GitHub verwijderd.