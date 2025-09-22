Australische supermarkt schond privacywet met gezichtsherkenning van klanten

De Australische supermarktketen Kmart Australia heeft jarenlang de privacy van alle klanten geschonden door hun gezichten via gezichtsherkenningscamera's op te nemen, alsmede van alle personen die producten kwamen retourneren. Dat heeft de Australische privacytoezichthouder OAIC geoordeeld. Klanten werd dit niet verteld en hadden hier ook geen toestemming voor gegeven. De supermarkt wilde zo naar eigen zeggen retourfraude tegengaan.

De gezichten van alle klanten die tussen juni 2020 en juli 2022 één van de 28 Kmart-vestigingen bezochten werden gefilmd en opgenomen. Ook de gezichten van alle personen die bij de retourbalie een product kwamen terugbrengen werden gefilmd en bewaard. Volgens de OAIC werden klanten hier niet door Kmart over ingelicht en had de supermarkt ook geen toestemming van klanten voor het verzamelen van hun biometrische informatie, terwijl dit wel was vereist. De Australische toezichthouder benadrukt dat dit gevoelige persoonlijke informatie is waarvoor de Australische privacywetgeving extra bescherming vereist.

Toen de Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) in juli 2022 een onderzoek naar het gebruik van gezichtsherkenningssystemen door Kmart startte besloot de supermarktketen met het gebruik van de technologie te stoppen. Hoewel de supermarkt op onrechtmatige wijze zeer gevoelige gegevens verzamelde heeft de OAIC besloten geen sancties op te leggen.

Vorig jaar tikte de Australische privacytoezichthouder ook Bunnings, de grootste doe-het-zelfketen van Australië, wegens het gebruik van gezichtsherkenning op de vingers. De OAIC droeg Bunnings op gezichtsherkenning niet meer in de winkels toe te passen, alle verzamelde informatie te vernietigen en een verklaring over het gedrag te publiceren. Bunnings is tegen de beslissing van de toezichthouder in beroep gegaan.