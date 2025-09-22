Verstoringen op Europese luchthavens veroorzaakt door ransomware-aanval

De verstoringen waar verschillende Europese luchthavens sinds vrijdag mee te maken hebben zijn het gevolg van een ransomware-aanval. Dat laat het Europese cyberagentschap ENISA tegenover de BBC en Reuters weten. De getroffen luchthavens, waaronder Brussels Airport, Berlin Airport en Heathrow, maken gebruik van inchecksoftware van Collins Aerospace.

Het bedrijf kreeg afgelopen vrijdag met een cyber-incident te maken. Om wat voor soort incident het precies ging werd niet bekendgemaakt. ENISA claimt nu dat het om een aanval met ransomware gaat en ook het type ransomware is geïdentificeerd. Verdere details over de ransomware, zoals hoe de aanval kon plaatsvinden en welke groep verantwoordelijk is, zijn niet gegeven.

Door het wegvallen van de software moeten luchthavens allerlei operaties handmatig uitvoeren. Zo verloopt het inchecken op Brussels Airport via pen en papier, waarbij personeel reizigers van handgeschreven instapkaarten voorziet, zo meldt Het Laatste Nieuws. Luchtvaartmaatschappijen moesten ook allerlei vluchten annuleren. Collins Aerospace liet eerder vandaag in een verklaring weten dat het met vier getroffen luchthavens samenwerkt en in de laatste fases zit van het afronden van de updates vereist om alle functionaliteit te herstellen.