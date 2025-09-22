'Europese Commissie wil cookiewetgeving voor bedrijven aanpassen'

De Europese Commissie wil de bestaande cookiewetgeving voor bedrijven aanpassen en lastige eisen schrappen, zo laat Politico vandaag weten. Zo heeft Brussel overlegd met tech-industrie over hoe er met cookies en cookiebanners moet worden omgegaan. Er wordt onder andere gekeken naar het aanpassen van de regels om meer uitzonderingen voor de verschillende cookies toe te voegen of gebruikers hun voorkeuren via de browser in te laten stellen. Zodoende zouden gebruikers niet meer op elke website apart een cookiebanner krijgen te zien.

De ePrivacy Richtlijn vereist dat websites toestemming van gebruikers krijgen voor het plaatsen van allerlei cookies, tenzij de cookies strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Het was de bedoeling dat de ePrivacy Richtlijn door de ePrivacy Verordening zou worden vervangen, maar begin dit jaar besloot Brussel om het voorstel hiervoor in te trekken. Volgens de Commissie ziet het er niet naar uit dat er een akkoord over het voorstel kan worden gesloten.

Brussel wil bestaande tech-wetgeving aanpassen en vereenvoudigen voor bedrijven, waarbij het van cookies een speerpunt heeft gemaakt, aldus Politico. In december zou er een "omnibus" tekst moeten verschijnen waarin allerlei eisen voor bedrijven zijn geschrapt. Verdere details over de plannen van Brussel zijn niet bekend. Onlangs deed de Europese Commissie ook al een voorstel om de AVG aan te passen. Volgens de Europese burgerrechtenbeweging EDRi is het voorstel een opzettelijke poging van Brussel om te testen of het over essentiële waarborgen van de AVG opnieuw kan onderhandelen.