Jaguar Land Rover legt productie nog een week langer stil wegens cyberaanval

Autofabrikant Jaguar Land Rover heeft besloten om de productie wegens een cyberaanval nog een week langer stil te leggen. Het plan was om morgen weer de productie te hervatten, maar dat moment is nu uitgesteld naar 1 oktober. Op 2 september maakte JLR bekend dat het was getroffen door een cyberincident dat de productie en verkopen ernstig had verstoord. Vanwege het incident kreeg personeel de instructie om thuis te blijven of naar huis te gaan.

JLR meldde verder dat het bezig was om systemen gefaseerd online te brengen, maar er werd niet gezegd wanneer de situatie volledig hersteld zou zijn. Vorige week dinsdag liet JLR weten dat het collega's, leveranciers en partners had geïnformeerd dat de huidige productiepauze tot en met woensdag 24 september werd verlengd. Vandaag meldt de autofabrikant dat het vanwege de tijdlijn van de gefaseerde herstart heeft besloten de productie nog een week langer stil te leggen tot en met woensdag 1 oktober. De aankondiging heeft gevolgen voor onder andere fabrieken in Solihull, Halewood en Wolverhampton.

Onlangs werd bekend dat ook allerlei toeleveranciers van Jaguar Land Rover door de cyberaanval op de autofabrikant zijn getroffen. Verschillende van deze partijen hebben, nadat de productie bij JLR werd stilgelegd, ook hun productie gestopt. Details over de cyberaanval zijn nog altijd niet door JLR gegeven.