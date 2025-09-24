Nieuws
image

Grote it-storing bij NS maakt het huren van ov-fietsen onmogelijk

woensdag 24 september 2025, 10:30 door Redactie, 0 reacties

Door een grote it-storing bij NS is het niet mogelijk voor reizigers om een ov-fiets te huren. Een woordvoerder laat tegenover het AD weten dat eerder gehuurde ov-fietsen nog wel op slot zijn te zetten en van het slot zijn af te halen, maar er geen nieuwe fietsen zijn te huren. Wanneer de storing is verholpen is nog onbekend. Het ANP meldt dat het probleem in meerdere steden speelt. Verdere details zijn niet bekend. Twee jaar geleden deed zich ook een storing voor bij de ov-fietsen van NS.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure