Grote it-storing bij NS maakt het huren van ov-fietsen onmogelijk

Door een grote it-storing bij NS is het niet mogelijk voor reizigers om een ov-fiets te huren. Een woordvoerder laat tegenover het AD weten dat eerder gehuurde ov-fietsen nog wel op slot zijn te zetten en van het slot zijn af te halen, maar er geen nieuwe fietsen zijn te huren. Wanneer de storing is verholpen is nog onbekend. Het ANP meldt dat het probleem in meerdere steden speelt. Verdere details zijn niet bekend. Twee jaar geleden deed zich ook een storing voor bij de ov-fietsen van NS.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.