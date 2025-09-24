Beveiligingsexpert: bericht Secret Service over SIM-farm in New York is onzin

Een bericht van de Amerikaanse Secret Service over het ontmantelen van een SIM-farm waarmee het mogelijk was om "telecomsystemen plat te leggen en anonieme telefonische aanvallen uit te voeren", is onzin. Dat stelt beveiligingsexpert Robert Graham. Het verhaal van de Secret Service werd onder andere door The New York Times overgenomen. De krant meldde dat de SIM-farm in de buurt van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was aangetroffen. In de krant stelde een onderzoeker dat slechts een paar landen hierachter zouden kunnen zitten.

"Wat ze ontdekten was gewoon een criminele onderneming", aldus Graham. De SIM-farm, bestaande uit meer dan honderdduizend simkaarten en driehonderd servers, zou bedoeld zijn voor het versturen van spam of het forwarden van internationale gesprekken via lokale telefoonnummers. "Het zou zelfs een legitiem bedrijf kunnen zijn, dat gewoon een gateway is tussen een legitieme VoIP-provider en het mobiele telefoonnetwerk", merkt Graham op. Graham ontwikkelde eind vorige eeuw de BlackICE Firewall en een goede tien jaar geleden netwerkscanner Massscan. Ook was hij directeur van cybsecuritybedrijf Errata Security.

Volgens de beveiligingsexpert liegt de Secret Service tegenover de pers en weet de dienst dat het gewoon een SIM-farm is gebruikt door criminelen. "Ze hypen het in een soort van nationale veiligheids- of spionagedreiging." Graham wijst daarvoor naar het gebruik van de correcte technische termen waaruit blijkt dat de dienst weet wat normale SIM-farms doen, alsmede de verschillende uitspraken waaruit zou blijken dat de dienst bewust overdrijft.

De expert stelt ook dat The New York Times liegt, waarvoor hij naar de aangehaalde "experts" wijst. Die stellen dat het hier om spionage kan gaan en slechts een paar landen verantwoordelijk kunnen zijn. Dat is volgens Graham onzin en kan zelfs op overheidspropaganda duiden. "Ik kan dit ook doen. Het is gewoon een SIM-farm." Hij erkent dat SIM-farms zendmasten soms kunnen overbelasten, maar dat hier niet veel SIM-boxes voor nodig zijn.

Daar komt bij dat SMS oude technologie is. Een buitenlandse partij die het netwerk zou willen platleggen kan dit volgens Graham veel eenvoudiger doen dan gebruik te maken van SIM-boxes. Een echte expert zou dan ook zeggen dat hier om een gewone criminele SIM-farm gaat. Het verhaal van de Secret Service dat er mogelijk een veiligheidsdreiging vanuit gaat is dan ook hype en propaganda, aldus Graham. Lezers op Hacker News twijfelden eerder ook al aan het verhaal.