Nieuws
image

AP zeer bezorgd over AI-training LinkedIn en adviseert gebruikers op-out

woensdag 24 september 2025, 14:34 door Redactie, 2 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich grote zorgen over de plannen van LinkedIn om vanaf 3 november gegevens van Europese gebruikers te gebruiken voor het trainen van de eigen AI-modellen. De privacytoezichthouder roept gebruikers op om de instellingen aan te passen zodat hun gegevens niet worden gebruikt.

Vorige week maakte LinkedIn bekend dat het de eigen AI-modellen met data van Europese gebruikers gaat trainen. Het gaat om profielinformatie, zoals naam, foto, huidige functie, werkervaring, opleiding, locatie en vaardigheden, alsmede openbare content, zoals posts, artikelen, reacties en polls. Het gaat daarbij ook om gegevens die mensen in het verleden hebben gedeeld. "Zodra deze gegevens in de AI-systemen van LinkedIn zitten, zijn ze er niet zomaar meer uit te halen en verliezen gebruikers de controle over hun gegevens.", waarschuwt de toezichthouder.

Monique Verdier, vice-voorzitter van de AP, ziet in de aangekondigde plannen grote risico's. "LinkedIn wil gegevens gebruiken die teruggaan tot 2003, terwijl mensen die informatie destijds hebben gedeeld zonder te voorzien dat ze voor AI-training zouden worden ingezet. Als die gegevens eenmaal in een AI-model zitten, verlies je de controle: ze zijn er niet zomaar meer uit te halen en de gevolgen zijn niet goed te overzien. Zeker bij bijzondere persoonsgegevens – zoals gegevens over gezondheid, etniciteit, religie of politieke voorkeur – is zorgvuldigheid geboden."

De privacytoezichthouder roept alle LinkedIn-gebruikers op om hun instellingen vóór 3 november aan te passen als men niet wil dat gegevens voor AI-training worden gebruikt. Dit kan via deze link of Instellingen & Privacy > Gegevensprivacy > Gegevens voor verbetering van generatieve AI en dan deze laatste optie aan te passen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het nog geen uitgemaakte zaak of LinkedIn mag doorgaan met het plan. Verschillende Europese privacytoezichthouders kijken hier nu naar. Ook heeft de AP al verschillende klachten over de plannen van LinkedIn ontvangen.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 14:45 door Anoniem
Het borgen van uw PII is een belangrijk iets. (PII = persoonlijk identificeerbare info).

Deel ook niet met A.I. wat u al niet met de hele wereld en de gootsteen zou willen delen,
a.h.w. staande op een groentenkistje met een megafon in het Vondelpark bijvoorbeeld.
En anders zegt Big Tech weer voor de zoveelste keer "lekker Puh" tegen u.

Het zou me ook niets verbazen als de zogenaamde handhavers
aan de andere kant ook via A.I. aan handhaving en surveillance gaan doen.

Waarom wil men toch koste wat het kost het publieke discours uniform hebben,
ook al kan iedereen met een paar gram hersens nagaan, dat er feitelijk niets van 'kan' kloppen,
bij dat vooraf ingestelde MSM-verhaal (of juist het ontbreken ervan).
Reageer met quote
Vandaag, 15:08 door Anoniem
Alsof dat vinkje uitmaakt. Gaat toch een keer genegeerd worden, zij het door 'een bug in de backend'.

Inderdaad zorgelijk. Belangrijkste is om te zorgen dat iedereen zijn/haar data daar dan onder valt, dus ook van alle personen van binnen het bedrijf die deze beslissingen maken. Maak ze mede steak-holder.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure