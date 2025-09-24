AP zeer bezorgd over AI-training LinkedIn en adviseert gebruikers op-out

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich grote zorgen over de plannen van LinkedIn om vanaf 3 november gegevens van Europese gebruikers te gebruiken voor het trainen van de eigen AI-modellen. De privacytoezichthouder roept gebruikers op om de instellingen aan te passen zodat hun gegevens niet worden gebruikt.

Vorige week maakte LinkedIn bekend dat het de eigen AI-modellen met data van Europese gebruikers gaat trainen. Het gaat om profielinformatie, zoals naam, foto, huidige functie, werkervaring, opleiding, locatie en vaardigheden, alsmede openbare content, zoals posts, artikelen, reacties en polls. Het gaat daarbij ook om gegevens die mensen in het verleden hebben gedeeld. "Zodra deze gegevens in de AI-systemen van LinkedIn zitten, zijn ze er niet zomaar meer uit te halen en verliezen gebruikers de controle over hun gegevens.", waarschuwt de toezichthouder.

Monique Verdier, vice-voorzitter van de AP, ziet in de aangekondigde plannen grote risico's. "LinkedIn wil gegevens gebruiken die teruggaan tot 2003, terwijl mensen die informatie destijds hebben gedeeld zonder te voorzien dat ze voor AI-training zouden worden ingezet. Als die gegevens eenmaal in een AI-model zitten, verlies je de controle: ze zijn er niet zomaar meer uit te halen en de gevolgen zijn niet goed te overzien. Zeker bij bijzondere persoonsgegevens – zoals gegevens over gezondheid, etniciteit, religie of politieke voorkeur – is zorgvuldigheid geboden."

De privacytoezichthouder roept alle LinkedIn-gebruikers op om hun instellingen vóór 3 november aan te passen als men niet wil dat gegevens voor AI-training worden gebruikt. Dit kan via deze link of Instellingen & Privacy > Gegevensprivacy > Gegevens voor verbetering van generatieve AI en dan deze laatste optie aan te passen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het nog geen uitgemaakte zaak of LinkedIn mag doorgaan met het plan. Verschillende Europese privacytoezichthouders kijken hier nu naar. Ook heeft de AP al verschillende klachten over de plannen van LinkedIn ontvangen.