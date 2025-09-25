Softwareleverancier Europese luchthavens bevestigt uitval door ransomware

De verstoringen op Europese luchthavens van de afgelopen dagen zijn veroorzaakt door een ransomware-aanval, zo heeft RTX bevestigd, het bedrijf waar Collins Aerospace onderdeel van is. Collins Aerospace biedt software voor inchecken en bagageafhandeling waar verschillende Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken. Door de ransomware-aanval konden luchthavens geen gebruik van de software maken en moesten op pen en papier terugvallen. Vanwege het incident werden allerlei vluchten geschrapt of kregen met vertragingen te maken.

In een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laat RTX weten dat het op 19 september een ransomware-aanval op verschillende systemen ontdekte die de Multi-User System Environment (“MUSE”) ondersteunen. MUSE is de software die luchthavens en luchtvaartmaatschappijen gebruiken voor het afhandelen van passagiers. RTX merkt op dat de software buiten het zakelijke netwerk van het bedrijf draait en op klant-specifieke netwerken wordt gehost.

Volgens RTX zijn getroffen luchtvaartmaatschappijen en luchthavens vanwege de aanval teruggevallen op back-ups of handmatige processen. Verder stelt RTX dat het incident naar verwachting geen aanzienlijke financiële impact op het bedrijf of de bedrijfsvoering zal hebben. Verdere details over de ransomware-aanval, zoals hoe die precies mogelijk was, zijn niet gegeven. Eerder liet het Europese cyberagentschap ENISA al weten dat de problemen bij Collins Aerospace het gevolg van ransomware waren.