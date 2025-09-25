Primaire systemen OM twee maanden na Citrix-inbraak weer hersteld

Ruim twee maanden nadat het Openbaar Ministerie (OM) wegens een inbraak op de eigen Citrix-systemen offline ging zijn alle primaire systemen weer hersteld. De gevolgen van de ict-verstoring zijn echter nog niet voorbij, zo laat het OM vandaag weten. Op 17 juli besloot het OM uit voorzorg de interne systemen van het internet los te koppelen. Aanleiding was een bericht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er mogelijk misbruik was gemaakt van een kwetsbaarheid in Citrix, het systeem dat de organisatie gebruikt om mensen te laten thuiswerken.

Op 4 augustus bevestigde het OM dat er daadwerkelijk op systemen was ingebroken. De afgelopen weken is het Openbaar Ministerie bezig geweest om systemen weer geleidelijk online te brengen. "Inmiddels werken alle applicaties die het strafrechtproces ondersteunen weer. Ook alle koppelingen met applicaties van ketenpartners zijn hersteld", aldus het OM. Met deze koppelingen kan de organisatie weer digitaal gegevens uitwisselen met ketenpartners. De reguliere werkprocessen in de strafrechtketen verlopen volgens het OM dan ook weer zoals voorheen.

Het OM benadrukt dat de gevolgen van de ict-verstoring echter nog niet ten einde zijn. "Omdat applicaties in de tussenliggende periode offline waren, zijn er digitale en fysieke achterstanden ontstaan op de OM-onderdelen. Ook kunnen medewerkers nog niet thuiswerken en werken sommige bedrijfsvoeringsapplicaties nog niet optimaal." Er wordt nu gewerkt om deze achterstanden weg te werken.