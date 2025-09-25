Primaire systemen OM twee maanden na Citrix-inbraak weer hersteld

Ruim twee maanden nadat het Openbaar Ministerie (OM) wegens een inbraak op de eigen Citrix-systemen offline ging zijn alle primaire systemen weer hersteld. De gevolgen van de ict-verstoring zijn echter nog niet voorbij, zo laat het OM vandaag weten. Op 17 juli besloot het OM uit voorzorg de interne systemen van het internet los te koppelen. Aanleiding was een bericht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er mogelijk misbruik was gemaakt van een kwetsbaarheid in Citrix, het systeem dat de organisatie gebruikt om mensen te laten thuiswerken.
Op 4 augustus bevestigde het OM dat er daadwerkelijk op systemen was ingebroken. De afgelopen weken is het Openbaar Ministerie bezig geweest om systemen weer geleidelijk online te brengen. "Inmiddels werken alle applicaties die het strafrechtproces ondersteunen weer. Ook alle koppelingen met applicaties van ketenpartners zijn hersteld", aldus het OM. Met deze koppelingen kan de organisatie weer digitaal gegevens uitwisselen met ketenpartners. De reguliere werkprocessen in de strafrechtketen verlopen volgens het OM dan ook weer zoals voorheen.
Het OM benadrukt dat de gevolgen van de ict-verstoring echter nog niet ten einde zijn. "Omdat applicaties in de tussenliggende periode offline waren, zijn er digitale en fysieke achterstanden ontstaan op de OM-onderdelen. Ook kunnen medewerkers nog niet thuiswerken en werken sommige bedrijfsvoeringsapplicaties nog niet optimaal." Er wordt nu gewerkt om deze achterstanden weg te werken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.