Advocaten mogen eigen laptop blijven meenemen naar gevangenissen

Advocaten mogen hun eigen laptop of ander apparaat blijven meenemen naar gevangenissen. Hoe er moet worden omgegaan met tweefactorauthenticatie (2FA) waarvoor een tweede apparaat is vereist, wordt de komende tijd bekeken. Dat laat demissionair staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid op Kamervragen weten.

Vorige maand meldde de Nederlandse orde van advocaten dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het advocaten verboden heeft om laptop, telefoon of andere digitale gegevensdrager mee te nemen bij het bezoeken van gevangenen. "Door advocaten te verbieden hun laptop en andere digitale gegevensdragers mee te nemen naar een gesprek met een gedetineerde cliënt wordt het verlenen van adequate rechtsbijstand vrijwel onmogelijk", aldus de NOvA.

D66 vroeg de staatssecretaris om opheldering. Die stelt dat het toegangsbeleid tot gevangenissen door de DJI wordt aangepast. Van een laptopverbod voor advocaten zou echter geen sprake zijn. Advocaten zullen in ieder geval toestemming krijgen voor het meenemen van één device, zoals laptop, tablet of telefoon. Tijdens het bezoek kan de advocaat gebruik maken van dit meegenomen device voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

"Veel digitale systemen vereisen een twee-staps authenticatie om toegang te krijgen tot de beveiligde werkomgeving van de advocaat op de laptop. Hiervoor is er een tweede device nodig (zoals een telefoon)", stelt Rutte. "DJI zal de komende periode bezien op welke wijze hier tegemoet aan kan worden gekomen." Wat de NOvA betreft, die hier al eerder voor pleitte, moet die vraag bevestigend worden beantwoord. "Op die manier kunnen advocaten in een PI digitaal werken en het volledige digitale dossier raadplegen", zo laat de Orde via de eigen website weten.